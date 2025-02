Fluminense massacra o Águia de Marabá, faz oito e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (26), o Fluminense protagonizou uma exibição avassaladora ao derrotar o Águia de Marabá por 8 a 0 no Estádio Mangueirão, assegurando sua vaga na segunda fase da Copa do Brasil.

A goleada foi amplamente impulsionada pela contribuição dos jogadores estrangeiros do time carioca. O argentino Germán Cano se destacou ao marcar duas vezes, enquanto o uruguaio Canobbio e os colombianos Arias e Serna também deixaram suas marcas. Os brasileiros Ignacio, Everaldo e Paulo Baya completaram a contagem.

A maior goleada do Fluminense Football Club na história da @CopaDoBrasilCBF! pic.twitter.com/SNyQwTLnGA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 27, 2025

Como foi a construção da goleada?

O primeiro tempo viu um domínio absoluto do Fluminense. Canobbio foi o responsável por abrir o placar após receber um passe de Lima. Cano aumentou a vantagem com dois gols, sendo um deles resultado de um cruzamento preciso de Arias e o outro fruto de uma rápida troca de passes entre os atacantes. Ignacio, aproveitando mais uma jogada aérea, fez o quarto gol antes do intervalo.

No segundo tempo, a equipe não precisou se esforçar muito para ampliar a diferença. Paulo Baya arriscou de fora da área e anotou o quinto gol. Em seguida, Arias também contribuiu com um gol, fechando a conta dos estrangeiros na partida. Para finalizar a goleada, Everaldo e Serna marcaram mais dois gols, solidificando a vitória expressiva.

O goleiro Axel, do Águia de Marabá, teve atuação destacada, realizando defesas importantes durante o primeiro tempo e evitando que a derrota fosse ainda mais acachapante; em alguns momentos, a trave também salvou sua equipe.

E agora?

Com esta vitória contundente, o Fluminense se prepara para enfrentar o Caxias na próxima fase da Copa do Brasil. A data exata do confronto ainda será determinada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o local do jogo será definido através de sorteio.

Os dois times voltam ao campo no próximo domingo (2). O Fluminense enfrentará o Volta Redonda às 18h (horário de Brasília), em jogo válido pela ida das semifinais do Campeonato Carioca. Por sua vez, o Águia de Marabá jogará mais cedo, às 15h30, pela oitava rodada do Campeonato Paraense.