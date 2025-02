Fluminense avança no processo de virar SAF e aguarda proposta de investidores

O Fluminense deu um passo significativo em sua trajetória rumo à constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) nesta semana. Em uma reunião realizada na quinta-feira, a diretoria tricolor se encontrou com executivos do banco BTG Pactual, que foi contratado para realizar uma análise detalhada das finanças do clube e auxiliar na captação de investidores.

Representando o Fluminense, estavam presentes o presidente Mário Bittencourt, o vice-presidente geral Mattheus Montenegro e o vice de finanças Paulo Todaro.

Durante o encontro, os representantes do banco indicaram que já existem investidores interessados em aportar recursos no clube. Além disso, informaram que uma proposta deverá ser apresentada em breve. A diretoria aguarda essa formalização para prosseguir com os trâmites relacionados à SAF e divulgar oficialmente o andamento desse processo. A decisão final sobre a formação da SAF será submetida à análise dos conselhos do clube — Diretor, Deliberativo e Fiscal — e posteriormente votada por todos os sócios.

O processo é liderado diretamente pelo vice-presidente geral Mattheus Montenegro, que trabalha em estreita colaboração com o presidente Mário Bittencourt. O objetivo é transferir o controle do departamento de futebol para um investidor, que deteria mais de 50% das ações da nova entidade a ser criada.

“O trabalho que estamos realizando há mais de dois anos tem apresentado resultados positivos. O banco nos atualizou sobre as negociações e esperamos avanços em breve. Assim que recebermos uma proposta concreta, iremos informar nossos torcedores e sócios com total transparência”, afirmou Mattheus Montenegro.

Vale ressaltar que o processo ainda está longe de ser concluído. Após a proposta ser divulgada, haverá uma avaliação interna seguida de discussões entre os conselhos antes da votação pelos sócios.

“Estamos progredindo de forma segura e buscando implementar um modelo de investimento robusto e estruturado para o Fluminense. Esperamos receber uma proposta em breve, que será analisada com atenção para garantir as melhores condições para o clube. O vice-presidente Mattheus Montenegro tem conduzido esse processo de maneira exemplar”, declarou Mário Bittencourt.