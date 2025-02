Fluminense anuncia a contratação do volante Otávio até 2027

O Fluminense Futebol Clube confirmou, nesta quarta-feira (19), a contratação do volante Otávio, ex-jogador do Atlético-MG, para a temporada de 2025. O atleta, que já passou por exames médicos no CT Carlos Castilho, firmou um contrato que se estenderá até dezembro de 2027.

Otávio, de 30 anos, chegou ao Atlético-MG em 2022 por meio de um empréstimo vindo do Bordeaux. Durante sua passagem pelo clube mineiro, o volante se destacou como titular em várias ocasiões, acumulando 40 partidas no primeiro ano, 47 no segundo e 50 no terceiro. Na atual temporada, ele participou de três jogos, todos entrando como substituto, totalizando 140 atuações com a camisa do Galo.

Em comunicado oficial, o Fluminense expressou: “O Fluminense FC concluiu a contratação do volante Otávio, que estava no Atlético-MG. O atleta esteve no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2027. O jogador já está à disposição da comissão técnica do Flu para a sequência da temporada.”

Com esta aquisição, o Fluminense marca a nona adição à sua equipe nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia anunciado os seguintes reforços: o goleiro Marcelo Pitaluga (ex-Liverpool), os zagueiros Pablo Freytes (ex-Alianza Lima-PER) e Kayky Almeida (ex-Watford-ING), o lateral-esquerdo Renê (ex-Internacional), o volante Hércules (ex-Fortaleza) e os atacantes Canobbio (ex-Athletico), Joaquín Lavega (ex-River Plate-URU) e Paulo Baya (ex-Goiás).

A diretoria do Fluminense também está em negociações para trazer o atacante Eve, atualmente no Bahia, que pode se tornar o décimo reforço da equipe para esta temporada.