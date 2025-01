Ganso é diagnosticado com doença no coração e ficará afastado no Fluminense

O Fluminense anunciou, no último sábado, que o meio-campista Paulo Henrique Ganso não participará das atividades físicas da equipe devido a um diagnóstico de miocardite, uma inflamação do músculo cardíaco. Importante ressaltar que o jogador não apresenta sintomas da condição e será reavaliado em um prazo de quatro semanas.

O diagnóstico foi obtido durante exames realizados na pré-temporada, quando a equipe estava se preparando para os próximos desafios. O atleta estará sob a supervisão da equipe médica do clube e poderá retornar aos treinos normais caso a condição não persista após a reavaliação.

A miocardite pode ser frequentemente relacionada a infecções virais, e de acordo com as informações fornecidas pelo clube, acredita-se que a inflamação no coração de Ganso seja resultado de um episódio viral agudo que ele contraiu em novembro do ano anterior.

É relevante mencionar que Ganso esteve vinculado ao Fluminense por seis anos, e essa condição específica não havia sido identificada em exames anteriores, levando o departamento médico a considerar que se trata de um diagnóstico recente.

A miocardite é uma preocupação significativa no mundo esportivo, sendo uma das principais causas de paradas cardíacas entre atletas. Estudos, como os publicados no Journal of the American College of Cardiology, indicam que esse problema é frequentemente associado a episódios virais e à queda na imunidade devido à intensa carga de treinamentos.

Durante uma coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, comentou sobre Ganso. O atleta apresentou uma contraproposta à primeira oferta de renovação contratual feita pelo clube. Atualmente, seu contrato se estende até o final de 2025, enquanto a proposta de extensão sugere mais um ano de vínculo.

VEJA A NOTA DO FLUMINENSE SOBRE GANSO

O Fluminense FC informa que o meia Paulo Henrique Ganso foi diagnosticado com uma pequena miocardite (inflamação do músculo do coração), durante os exames de pré-temporada da equipe. Sem qualquer sintoma, o atleta ficará afastado das atividades físicas, como parte do tratamento, estará sob os cuidados do departamento médico do clube e voltará a ser examinado em quatro semanas.

Caso não seja mais detectada a condição clínica, poderá voltar normalmente aos treinos. A miocardite foi adquirida recentemente, pois não havia sido detectada nos exames realizados no período de seis anos em que está no Fluminense. O mais provável é que seja em decorrência de uma gripe muito forte que o atleta teve em novembro.