São Paulo elimina Fluminense nos pênaltis e avança às quartas da Copinha

O São Paulo garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao eliminar o Fluminense em uma disputa de pênaltis, vencendo por 5 a 4, em uma partida realizada na tarde desta quinta-feira (16) no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Após um confronto marcado pela ausência de gols durante os 90 minutos regulamentares, onde o zagueiro Andrade perdeu uma oportunidade clara de marcar para o time paulista, a decisão se encaminhou para os pênaltis. A atuação do goleiro João Pedro foi fundamental; ele defendeu uma das cobranças dos cariocas e assegurou a vitória do São Paulo.

Com esse resultado, o São Paulo se prepara para enfrentar o Cruzeiro nas quartas de final. O time mineiro avançou após vencer o Bahia por 3 a 0 em um jogo anterior na mesma competição.

A partida entre as duas equipes foi um embate histórico, com um total de nove títulos da Copinha em campo. O Fluminense é um dos principais vencedores do torneio, contabilizando cinco conquistas, enquanto o São Paulo busca seu quinto título, já tendo sido campeão quatro vezes.

A dinâmica do jogo foi influenciada pelas condições climáticas adversas. Gustavo Cintra, zagueiro do Fluminense, comentou sobre as dificuldades apresentadas pelo gramado encharcado: “O jogo muda completamente as características; são duas equipes que preferem jogar com a bola. Com o campo em más condições devido à chuva, o jogo se tornou muito mais disputado”.

O primeiro tempo foi marcado por poucas oportunidades claras de gol. O lance mais promissor ocorreu aos 39 minutos quando Ferreira avançou pela direita e deixou dois marcadores para trás antes de tentar finalizar; a tentativa foi interceptada por Fidelis, e Alves teve seu gol anulado por impedimento.

O Fluminense também quase abriu o placar logo em seguida, com Wesley Natã tentando uma bicicleta após cobrança de escanteio, mas a bola passou rente ao gol.

No segundo tempo, com uma leve melhora nas condições do campo, as equipes conseguiram criar mais chances. O São Paulo teve uma oportunidade imperdível aos 16 minutos quando Andrade cabeceou para fora uma cobrança de falta que chegou até ele completamente livre na pequena área.

A reação do Fluminense veio através do goleiro João Pedro, que fez duas defesas excepcionais em finalizações perigosas da equipe adversária, destacando-se como um dos protagonistas da segunda etapa. O placar ficou empatado em 2 a 2 antes que as cobranças prosseguissem.

Sem que nenhuma das equipes conseguisse marcar durante o tempo regulamentar, a definição do vencedor se deu na disputa por pênaltis. As cobranças foram equilibradas: Fabinho e Léo Jance pelo Fluminense converteram suas tentativas, assim como Paulinho e Maik pelo São Paulo.