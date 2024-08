Galinha Pintadinha e sua turma apresentam novo show no Teatro J Safra, em São Paulo

Sucesso absoluto na capital paulista, a Galinha Pintadinha e sua turma trazem o show “Top 10 da Galinha Pintadinha” ao Teatro J Safra. A Turma da Popó se apresentará no renomado teatro nos dias 31 de agosto e 7 de setembro (sábado), oferecendo um espetáculo cheio de diversão e entretenimento para toda a família.

As apresentações do espetáculo “TOP 10 da Galinha Pintadinha” acontecem sempre às 16h, no Parque Industrial Tomas Edson, em São Paulo – SP.

O novo show, conduzido pela carismática MC, que brilha como cantora e apresentadora, traz os maiores sucessos musicais da popó, com a participação ao vivo da Galinha Pintadinha e de todos os personagens adorados pelo público. A performance também faz uma divertida sátira e relembra com muita nostalgia os programas de rádio e TV de auditório dos anos 90.

A Popó mais amada do Brasil é considerada um fenômeno não só entre as crianças, mas também entre os adultos. Com 18 anos de trajetória, se consolida cada vez mais no Brasil e no mundo, e continua lançando novos projetos e inovando na comunicação e no aprendizado da criançada.

No Spotify ela também é rainha e domina a plataforma tendo as músicas mais ouvidas na categoria infantil, ao todo são aproximadamente 1,5 milhão de ouvintes mensais. No YouTube acumula mais de 44 milhões de inscritos e 38 bilhões de visualizações, sendo um dos canais mais acessados.

Serviço:

Evento: Show TOP 10 DA GALINHA PINTADINHA

Data: 31/08 e 07/09 às 16h

Local: Teatro J Safra

Endereço: Rua Josef Kryss, 318 – Parque Industrial Tomas Edson, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.eventim.com.br/artist/teatro-j-safra/top-10-da-galinha-pintadinha-3685450/#calendar-start=2024-09