Gabriela chega ao Teatro Bradesco com novo projeto solo

Muita água já rolou nestes 14 anos de carreira da cantora e compositora Gabriela. Começou a compor aos 13, subiu aos palcos aos 15, aos 16 gravou disco com participação de João Donato e Marcelo D2, comandou rodas de samba na Lapa, fez turnê pela República Theca, shows nos EUA e em outros cantos.

Depois de tanto, integrou ao lado de seus irmãos, a Banda Melim, um dos maiores fenômenos do pop contemporâneo brasileiro, mais de 3 bilhões de streams, mais de 400 shows, grandes festivais, turnês na Europa, álbum para Djavan com participação do alagoano, 3 indicações ao Grammy.

Agora a fluminense, nascida em Niterói, está pronta para uma nova fase da carreira. A liberdade, o amor e a vontade própria dão o tom nesse seu novo trabalho. O primeiro álbum solo, produzido por Gabriel Geraissati e José Gil, com beats de Pep Starling, está a caminho e a cantora uniu uma turma azeitada para as 14 faixas compostas por ela e seus parceiros.

Gabriela está de fato mais madura em seu som, sua vida, suas metas. As faixas trazem uma contemporaneidade pop totalmente abraçada com a MPB clássica. Muitas das suas principais referências, como Elis Regina, Clara Nunes e Gal Costa estão ali. Assim como os beats modernos, o balanço do reggae e as letras que sabem mexer com o coração do público. Sim, isso Gabriela sabe bem.

No primeiro single, “Saudade sussurrou”, que chega acompanhado de videoclipe, a cantora já mostra que chegou para reescrever sua trajetória na história da música brasileira. Desta vez – e mais uma vez – sozinha, mas muito bem acompanhada.

