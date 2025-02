Gabriel Cayres disputa a V11 na F4 Júnior fato inédito no kart para um piloto tão novo

A temporada 2025 do kart brasileiro chega com toda a adrenalina, tendo o Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, como palco para a abertura da V11 Cup. O evento promete acelerar corações e trazer à tona a paixão pelo automobilismo neste início de desafio.

O jundiaiense Gabriel Cayres (Equipe: Br Goffredo / Coach: Renan Goffredo) retorna às competições no novo ano, após uma temporada repleta de conquistas nas categorias Mini 2T e Rotax Micro Max. Seus pódios importantes, como os da Copa São Paulo KGV, evidenciam a evolução impressionante de do piloto que já desponta no cenário do kart.

Essa evolução o coloca diante de um novo e desafiador cenário: a categoria F4 Júnior, onde competirá a bordo do chassis Praga. Com apenas nove anos, Gabriel faz uma transição inédita, tendo recebido uma autorização especial da Confederação Brasileira de Automobilismo para disputar essa competição.

Após os treinos de pré-temporada, Cayres vem demonstrando chances reais de conquistar resultados de destaque. Nas categorias anteriores, a desvantagem na relação peso e potência limitava seu desempenho, mas agora, com um kart maior, sua habilidade e talento são os principais componentes para o sucesso.

A migração para a F4 Júnior elimina as barreiras impostas pela antiga relação entre peso e potência, fazendo com que o piloto seja o diferencial nas pistas. Essa mudança técnica abre espaço para que Gabriel se destaque em uma categoria que exige precisão, velocidade..

“Eu tô muito animado, porque é tipo voar de foguete, e eu quero mostrar que consigo correr de igual para igual com os maiores!” — declara Gabriel, com entusiasmo.

Sem precedentes na história do kart, a transição de um piloto tão jovem para uma categoria mais robusta não intimida o garoto de Jundiaí. Nos treinos livres na pista de Interlagos, Gabriel tem mostrado tempos impressionantes: na pista seca, conquistou a segunda melhor marca e, mesmo sob chuva, neste sábado (1), continua entre os mais rápidos, renovando as esperanças para um excelente desempenho na abertura da V11 e para o restante da temporada.

“Eu treinei muito e tô contando os minutinhos pra largada, porque vou correr e mostrar que sou rápido mesmo!” — finaliza Gabriel, cheio de expectativa para a prova de domingo (2), que contará com treino de aquecimento, sessão de classificação, para definir o grid, e duas baterias que vão definir os campeões da etapa. Os fãs de Gabriel e do kartismo, vão poder acompanhar ao vivo todas as emoções pelo canal da FAtv Live, no YouTube.