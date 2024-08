Secretaria da Educação recebe diretores da rede estadual de SP para discutir avanços no ensino

Até 4 de setembro, as equipes das coordenadorias da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) estarão em Campinas para uma semana de diálogo sobre as várias iniciativas da pasta. O encontro com os diretores integra o Gabinete 3D, programa lançado pelo Governo do Estado em agosto do ano passado, e que a Seduc-SP agora leva à região de Campinas.

A proposta é ouvir as demandas dos 5.300 diretores da rede e pactuar procedimentos de que cada região necessita por meio de sessões de Diálogo Aberto e Oficinas com as equipes da Educação.

Para o secretário da Educação Renato Feder, a escuta é uma das principais ferramentas para evoluir o aprendizado no estado. “Foi ouvindo a rede que avançamos em programas e ações fundamentais hoje para nossos estudantes, como o Provão Paulista Seriado, a Prova Paulista, o Prontos Pro Mundo, a mudança na matriz curricular, que ampliou as aulas de matemática e português, entre outras ações”, afirmou Feder.

“O objetivo com o Encontro é esclarecer as principais dúvidas, avaliar as sugestões e encontrar soluções para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem entre professores e alunos, promovendo cada vez mais a equidade”, diz o secretário da Educação Renato Feder.

Durante o evento, os gestores foram agrupados em 30 salas de bate-papo para conversar sobre contratos, apoio presencial em sala de aula, busca ativa, obras etc.

Gabinete 3D

O projeto Gabinete 3D tem por principal ação a atuação presencial dos secretários do Estado nos municípios. O nome remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.

A ideia é levar gabinetes itinerantes às cidades para conversar com a população local, além de entidades e gestores. Com isso, o Estado pode entender as principais demandas regionais, elaborar soluções para problemas reais e impulsionar as potencialidades locais.

Ou seja, com o Gabinete 3D, o Governo de SP vai levantar quais são os pontos de melhorias e de crescimento de cada região e discutir ações regionalizadas. Para a gestão estadual, o diálogo propiciado pelos encontros dos secretários com as lideranças locais será essencial para entender e solucionar problemas, melhorar serviços e ter o senso de urgência necessário para cuidar das pessoas.