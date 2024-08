Gab Cardoso volta aos palcos em “Peter Pan – Crescer é Preciso”

Devido ao sucesso da primeira temporada com um público de mais de 10 mil pessoas, “Peter Pan – Crescer é Preciso” faz nova temporada no Teatro das Artes, em São Paulo, até 22 de setembro, com sessões sempre aos sábados e domingos, às 15h. A peça, focada no público infantil e jovem, explora a beleza e as dificuldades do crescimento pessoal e aborda a relação entre pais e filhos, o poder do perdão e o cuidado vital com o meio ambiente.

“Peter Pan – Crescer é Preciso” é uma adaptação teatral que mergulha na jornada emocional de Peter e seus amigos, não apenas ao enfrentarem a transição para a vida adulta, mas também ao se depararem com a responsabilidade de cuidar do planeta e do futuro. Enquanto lidam com seus dilemas pessoais, os personagens confrontam a resistência de Peter em crescer, mas também se deparam com a urgência de preservar a Terra do Nunca, representando um reflexo do nosso próprio mundo, através dos sonhos e da imaginação. Assim, além de explorar a beleza e as dificuldades do crescimento pessoal, “Peter Pan – Crescer é Preciso” também aborda a mensagem vital de cuidar do meio-ambiente, a relação entre pais e filhos e o poder do perdão, inspirando ações ecológicas e responsáveis para as gerações futuras.

Gab Cardoso dá vida a Miguel, o irmão mais novo e mais animado. Miguel é uma presença alegre e entusiasta na Terra do Nunca, sua disposição radiante e natureza brincalhona acrescentam uma dose de diversão às aventuras do grupo. Gab é ator e dublador, participou das superproduções “Matilda – O Musical” como o icônico Bruce; esteve também nos elencos de “Em Busca do Balão Mágico”, “Musical dos Musicais”, “Cadê a Criança que Tava Aqui?” e “O Garoto Honesto”. Na dublagem, deu vida a Pandy Gato (“A Casa Mágica da Gabby”), Cruz (“Kelp: O Unicórnio do Mar”) e Bari (“Hora da Música”), entre outros.

“Peter Pan – Crescer é Preciso”, uma versão mágica de Luccas Papp para o clássico que encantou gerações, está em cartaz em curta temporada no Teatro das Artes, dentro do Shopping Eldorado, em São Paulo.

“Peter Pan – Crescer é Preciso”

Temporada até 22 de setembro

Sábado e domingo às 15h

Teatro das Artes – Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3970, loja409, São Paulo

Ingressos: Plateia R$100,00 (inteira) e R$50,00 (meia) | Balcão R$80,00 (inteira) e R$40,00 (meia)

Vendas online

Duração: 75 minutos

Classificação indicativa: Livre