Fuvest: estudantes podem se inscrever na lista de espera para vagas remanescentes

Os candidatos que participaram do vestibular da Fuvest, buscando uma oportunidade na Universidade de São Paulo (USP), têm a chance de se inscrever na lista de espera, caso não tenham sido convocados nas duas chamadas já anunciadas. O prazo para manifestar interesse é até as 17h desta terça-feira, 25, e a inscrição deve ser realizada na área do candidato através do site oficial.

A Fuvest planeja realizar três convocações para a lista de espera. Os estudantes que forem convocados devem estar atentos ao cronograma de matrículas, que inclui a necessidade de cumprimento de prazos e envio da documentação requerida.

A primeira convocação será realizada no dia 7 de março, com um período para pré-matrícula virtual que ocorrerá das 8h do dia 11 de março até as 12h do dia 12 de março. A segunda convocação está marcada para o dia 17 de março, com pré-matrícula disponível das 8h do dia 19 de março até as 12h do dia 20. Por fim, a terceira convocação acontecerá no dia 24 de março, com o período de pré-matrícula se estendendo das 8h do dia 26 de março até às 12h do dia 27.

Além disso, os estudantes devem atentar para uma segunda fase relacionada à efetivação da matrícula virtual, que é essencial para garantir a vaga. Assim que receberem o link por e-mail, os alunos têm o prazo das 8h do dia 1º de abril até às 12h do dia 3 de abril para completar o formulário necessário.

Para esclarecimentos adicionais, os interessados podem contatar a Central Unificada de Matrículas da USP, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 3091-3442 ou pelo e-mail [email protected].