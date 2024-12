Fuvest 2025: confira as dicas e acompanhe a correção da prova

As provas da segunda fase da Fuvest 2025 começam no domingo, dia 15 de dezembro, e vão até segunda, dia 16 de dezembro, em 23 cidades da região metropolitana de São Paulo e do interior e litoral paulista. Os aprovados na primeira fase (lista disponível neste link) devem conferir seus locais de prova da segunda fase na Área do Candidato.

O candidato deve estar atento ao horário de abertura e fechamento dos portões. A duração da prova é de quatro horas na 2ª fase. O primeiro dia de prova terá 10 questões de português e uma redação. O segundo dia terá 12 questões sobre duas, três ou quatro disciplinas, dependendo da carreira escolhida.

O vestibulando deve levar documento original de identidade com foto e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. É permitido o uso de lápis para rascunho, borracha, apontador e régua transparente. Água e alimentos leves podem ser consumidos durante a prova.

Não é permitido utilizar ou manipular, em qualquer área do prédio, aparelhos celulares ou qualquer outro tipo de equipamento. Os relógios não poderão ser usados em hipótese nenhuma. A Fuvest informará aos candidatos o tempo restante para o final do exame.

A primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro, com período de matrícula virtual de 28 a 31 de janeiro. A segunda chamada sai no dia 10 de fevereiro, com matrícula virtual nos dias 12 a 14 do mesmo mês.

Aqueles que não foram convocados em primeira e em segunda chamada podem manifestar interesse por vagas remanescentes em lista de espera nos dias 24 e 25 de fevereiro. Haverá então três convocações a partir da lista de espera até ocupar todas as vagas.

Correção das provas no Canal USP

Depois das provas, os estudantes poderão acompanhar a correção ao vivo pela Rádio USP e pelo Canal da USP no YouTube neste link para as provas de português e redação (no dia 15 de dezembro); e neste link para as demais disciplinas (no dia 16 de dezembro).

Outras formas de estudar na USP

Além da Fuvest, a USP tem mais duas formas de ingresso para os novos estudantes: o Enem USP e o Provão Paulista. Em todos os processos de seleção, a USP reserva 50% das vagas de cada curso de graduação para candidatos egressos de escolas públicas (EP).

O processo seletivo Enem USP, que seleciona os candidatos pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, tem inscrições abertas até o dia 20 de dezembro e quem se inscreveu na Fuvest 2025 não precisa pagar a taxa de inscrição para participar.

No Enem USP 2025 são oferecidos cursos em três Áreas do Conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida; Ciências Exatas e Tecnológicas; e Ciências Humanas e Sociais. O candidato deve se inscrever em uma única Área do Conhecimento e selecionar, em ordem de prioridade, até o máximo de três cursos pretendidos. No entanto, ele poderá alterar suas opções dentro da Área do Conhecimento escolhida no momento da inscrição, no site da Fuvest, no período de 15 a 16 de janeiro de 2025. O edital completo do processo seletivo está disponível neste link.

A primeira chamada de candidatos aprovados pele Enem-USP será em 17 de janeiro de 2025 e a segunda em 24 de janeiro. Haverá também chamadas de candidatos em listas de espera.

Confira o calendário do vestibular Fuvest 2025:



• 2ª fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

• Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira

• Divulgação do resultado da Fuvest 2025: 24/01/2025