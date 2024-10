Fuvest divulga relação de candidatos por vaga do vestibular para ingresso na USP em 2025

Os inscritos no vestibular da Fuvest já podem consultar a relação de candidatos por vaga por curso para ingresso na USP neste link. Como em anos anteriores, cursos na área de saúde continuam sendo os mais procurados, o que reflete uma tendência de mercado de trabalho voltada para a saúde, bem-estar e saúde mental. Medicina segue como o curso mais concorrido, com uma relação de 96,5 candidatos por vaga, uma diminuição em relação ao ano passado, quando a relação era de 117,6.

O número menor, no entanto, se deve à unificação dos cursos das três unidades que oferecem Medicina, feita pela Pró-Reitoria de Graduação da USP. Neste ano, os candidatos puderam escolher as unidades por ordem de preferência, concorrendo ao curso na Faculdade de Medicina (FM), da capital paulista, na Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), que também oferece a graduação, e na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP).

Ainda no campo da saúde, os destaques são os cursos de Psicologia, com 55,6 candidatos por vaga (campus na capital paulista, no Butantã) e 36,3 (Ribeirão Preto); Medicina Veterinária (20,5), Ciências Biomédicas (26,3) e Fisioterapia (20,3).

O número total de inscritos neste ano é de 107.330 candidatos, incluindo 11.213 treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio. Sem treineiros, o número total é de 96.117. Já o total de vagas disponíveis é de 8.147, sendo 4.888 delas para ampla concorrência; 2.053 para egressos de escolas públicas; e 1.206 para pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas negras, de cor preta ou parda, e indígenas.

Este ano foram disponibilizados mais de 180 cursos da USP, divididos em três áreas do conhecimento, ciências biológicas, exatas e humanas, e distribuídos em 42 unidades de ensino e pesquisa em sete cidades do estado de São Paulo (Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo).

Calendário Fuvest 2025

Divulgação dos locais de prova: 01/11/2024

1ª fase Fuvest 2025: 17/11/2024

2ª fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira

Divulgação do resultado da Fuvest 2025: 24/01/2025

Confira a relação candidato por vaga da Fuvest clicando aqui. Para saber mais sobre o vestibular do Fuvest acesse este link.