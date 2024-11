FUVEST abre inscrições para os Programas de Residência Médica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais de Bauru

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos Programas de Residência Médica do Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC-USP), em Bauru (SP), para 2025. Os candidatos devem fazer sua inscrição no site da FUVEST entre as 12h de 18 de novembro de 2024 e as 12h de 6 de janeiro de 2025.

A inscrição tem custo de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). No momento da inscrição será gerado um boleto bancário com data limite de pagamento para 6 de janeiro de 2025. Os candidatos poderão se inscrever em um único Programa de Residência Médica e a lista dos inscritos será divulgada às 12h de 10 de janeiro de 2025, bem como os locais de prova.

Há vagas para as áreas básicas e de acesso direto (Anestesiologia e Otorrinolaringologia) e áreas de atuação – anos adicionais (Cirurgia Crânio), em ampla concorrência e ações afirmativas. A seleção é composta por duas etapas. A primeira consiste em prova objetiva de múltipla escolha no dia 26 de janeiro de 2025 (domingo), às 13h. Haverá locais de prova nas cidades de Bauru e São Paulo. A segunda etapa consiste na avaliação curricular, que será realizada pelos supervisores de Programa de Residência Médica baseada nos critérios estabelecidos nos editais, conforme cada programa.

Os candidatos aprovados serão convocados para matrícula em 21 de fevereiro de 2025, a partir das 12h.

Mais informações sobre o processo seletivo podem ser acessadas na página na FUVEST, clicando aqui.