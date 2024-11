FUVEST 2025: Primeira fase do vestibular tem a menor taxa de abstenção da história

A primeira fase do vestibular FUVEST 2025, realizada neste domingo (17), registrou a menor taxa de abstenção de sua história: 7,48%. Dos 107.333 inscritos, 8.031 não compareceram à prova. No ano passado, a taxa foi de 8,68%.

“Isso indica uma maior taxa de efetividade entre o número de inscrições e as provas realizadas. Basta pensar que, neste ano, foram 1500 ausentes a menos em comparação com a primeira fase do ano passado”, explica o diretor executivo da FUVEST, Gustavo Monaco.

A cidade que registrou maior abstenção na edição deste ano foi Barretos, com 12,47% de faltantes. Registro ficou em segundo lugar, com 10,29% de abstenções. Na capital paulista, 7,94% dos candidatos não foram fazer a prova. A cidade com menor índice foi Pirassununga, com 4,09%.

Sobre o conteúdo da prova

Na avaliação de Gustavo Monaco, “a prova trouxe muitos temas recentes, que contextualizam o conteúdo do Ensino Médio por meio das artes, de questões socioeconômicas e climáticas. As obras de leitura obrigatória também apareceram com força ao contrário de anos anteriores”.

Entre os temas abordados, questões ligadas aos povos originários e à arte indígena, preservação ambiental, igualdade de gênero em recortes diversos, pesquisa científica, conceitos matemáticos para elucidar assuntos curiosos e complexos, linguagem, literatura e até a música “I hate it here”, de Taylor Swift.

A primeira fase do vestibular é uma prova com 90 questões de múltipla escolha e interdisciplinares: biologia, física, geografia, história, inglês, matemática, português e química.