FUSSP lança Cobertômetro para marcar dois meses da Campanha do Agasalho

Nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, a Campanha do Agasalho completa dois meses de atividades e, para marcar a data, lança o “Cobertômetro”, um indicador de doações disponível na página oficial da Campanha: www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.

Este indicador inédito permitirá acompanhar a atualização de todas as doações realizadas para a Campanha do Agasalho. O Cobertômetro apresenta as doações de cobertores, segmentadas por contribuições vindas do interior do Estado e pela Capital, além de exibir os donativos em dinheiro feitos para a campanha.

Esta iniciativa é fundamental para manter os dados o mais transparentes possíveis e incentivar cada vez mais doações. A Campanha do Agasalho começou em 7 de junho, com um foco especial na doação de cobertores novos, e se estenderá até 22 de setembro.

Além de cobertores, a campanha aceita doações de itens específicos de inverno, como toucas, luvas e meias. Até o momento, foram arrecadados 28.639 cobertores, 12.800 mil peças de roupas e mais de R$ 1.83 milhão de doação em dinheiro depositado na conta do Fundo Social.

Como Doar:

Doações em dinheiro:

Conta oficial da Campanha do Agasalho no Banco do Brasil:

Conta corrente nº 19.771-8

Agência nº 1897-X

CNPJ/MF nº 44.111.698-0001/98

Pix: [email protected]

Doações de cobertores e outras peças de inverno:

Capital:

Fundo Social de São Paulo

Avenida Marechal Mário Guedes, 301 – Jaguaré – São Paulo – SP

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Demais cidades:

Postos definidos pelas prefeituras