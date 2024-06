FUSSP define municípios para Programa de Qualificação Profissional em Informática

O Programa “Escola de Qualificação Profissional” do Fundo Social de São Paulo acaba de definir os municípios que irão celebrar convênios com o FUSSP para implantação de cursos de informática em 30 cidades selecionadas através de critérios técnicos previstos no edital publicado no mês de maio no Diário Oficial do Estado. O objetivo é promover a qualificação profissional por meio de cursos de Informática básica e avançada.

Ao todo, 159 municípios se inscreveram e 130 cumpriram os requisitos técnicos solicitados. Por ordem de classificação os escolhidos foram: Caçapava, Capivari, Monte Mor, Jarinu, Bastos, Américo Brasiliense, Barrinha, Pariquera-Açu, Igaraçu do Tietê, Itatinga, Ipuã, Urânia, Ipeúna, São Pedro do Turvo, Herculândia, Terra Roxa, Canitar, Gália, Lagoinha, Novais, Borebi, Platina, Guzolândia, Santa Cruz da Esperança, Santo André, Mauá, Barueri, Itaquaquecetuba, Birigui e Hortolândia.

A primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social, Cristiane de Freitas, destaca a importância deste programa para o Estado: “Capacitar os cidadãos em habilidades digitais essenciais não apenas abre portas para oportunidades de emprego, mas também fortalece a economia dos municípios. Estamos comprometidos em proporcionar acesso à educação e formação profissional de qualidade, capacitando indivíduos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual e contribuir para um futuro próspero.”

Os municípios classificados receberão 10 microcomputadores, camisetas, aventais e placa, além de um repasse financeiro de R$22.881,60 para aquisição de insumos e pagamento dos instrutores que irão auxiliar os alunos. O Fundo Social também irá atuar na capacitação destes instrutores e contribuir com o material didático que será utilizado nas aulas.

Os cursos oferecidos incluem tanto Informática básica quanto avançada, com a oferta de, no mínimo, seis turmas ao todo durante o período de execução do convênio, cuja vigência é de 24 meses. Esta é uma oportunidade para os municípios promoverem a qualificação profissional em Informática e contribuírem para o desenvolvimento local.