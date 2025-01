Furto de cabos interrompe fornecimento de energia na Cidade da Polícia no RJ

Na madrugada desta quarta-feira, 29 de janeiro, a Cidade da Polícia, localizada no Jacaré, Zona Norte do Rio de Janeiro, sofreu um furto de cabos que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica ao complexo, que abriga 15 delegacias. A situação complicou ainda mais as operações policiais, uma vez que os sistemas de registro de ocorrências ficaram fora do ar.

Em resposta ao incidente, a Polícia Civil informou que está empenhada em identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime. A concessionária Light também se manifestou, afirmando que, temporariamente, a energia está sendo fornecida por um gerador enquanto suas equipes trabalham para restabelecer o serviço.

A ocorrência se deu em um dia crítico, coincidentemente durante uma grande operação das polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no Complexo da Maré. Os materiais apreendidos e as prisões realizadas durante essa ação serão encaminhados para a 21ª DP (Bonsucesso).

A Light divulgou uma nota informando que o fornecimento regular de energia foi afetado pelo furto dos cabos e que as equipes estão mobilizadas para solucionar o problema. Além disso, a empresa destacou que furtos de cabos têm se tornado uma preocupação crescente; entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados 326 casos desse tipo, resultando em perdas financeiras superiores a R$ 8 milhões e na subtração de cerca de 63 mil metros de cabos. Em 2023, as ocorrências chegaram a 373, custando quase R$ 4 milhões para a recuperação da rede elétrica.

A Cidade da Polícia é cercada pelas favelas do Jacarezinho e Manguinhos e abriga mais de 3 mil agentes. Apesar das medidas de segurança como muros altos ao redor do complexo, as ações criminosas continuam a ser um desafio. O cenário é agravado por relatos anteriores sobre furtos frequentes dentro das instalações da Cidpol. Um caso destacado envolveu o roubo de uma máquina para fabricação de cigarros, com seis metros de comprimento e mais de cinco toneladas.

Documentos oficiais revelam que a administração da Cidade da Polícia já havia reportado diversas invasões noturnas e furtos significativos nas dependências do complexo. Um exemplo mencionado inclui o arrombamento de um contêiner pertencente ao Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), onde objetos valiosos foram furtados.

A continuidade dessa situação levanta questões sobre a segurança e a integridade das operações policiais na região, evidenciando a necessidade urgente de medidas eficazes para coibir essas práticas criminosas.