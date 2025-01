Fundo Social de SP envia mais suprimentos para famílias atingidas pelas chuvas em Peruíbe

O Fundo Social de São Paulo, em parceria com a Defesa Civil do Estado, enviou nesta sexta-feira (17) dois caminhões carregados com suprimentos, incluindo 500 kits de higiene e limpeza, para apoiar a população desalojada em Peruíbe. Esses itens são essenciais para garantir segurança e saúde durante o processo de retorno das famílias atingidas pelas chuvas para suas moradias.

“Agora que a situação em Peruíbe está se estabilizando, o foco é ajudar as famílias que ficaram desalojadas a voltarem para suas casas. Já enviamos 500 cestas básicas. Agora, enviamos também 500 kits de higiene e limpeza, fundamentais para a limpeza e higienização das moradias invadidas pela água”, afirmou Cristiane Freitas, primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo. “Nosso objetivo é assegurar um retorno saudável e seguro para essas famílias e contribuir para a retomada de suas rotinas diárias”, acrescentou.

A iniciativa soma-se ao envio de 500 cestas básicas, correspondente a oito toneladas de alimentos, realizadas na terça-feira (14), como parte da continuidade do apoio às famílias impactadas pelas chuvas da última semana. Na primeira fase da ajuda emergencial, mais de 1.700 suprimentos essenciais foram entregues.

Suprimentos enviados

Além dos kits de limpeza e higiene, a ação do Fundo Social do Estado também entregou mais cestas básicas, fardos de água potável, roupas masculinas, femininas e infantis, calçados, itens de cama, mesa e banho e brinquedos, além de caixas de absorventes, sabonetes e álcool em gel.

Operação Chuvas

Peruíbe integra a campanha estadual SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, que monitora áreas de risco e coordena ações preventivas e emergenciais em todo o estado. A iniciativa, que reúne diversos órgãos estaduais, identifica e atende municípios vulneráveis aos impactos das chuvas.

Cerca de 30 cidades foram classificadas como áreas de risco pela Defesa Civil, e o Fundo Social de São Paulo segue monitorando a situação para ajustar a logística e atender às necessidades emergenciais das localidades. Diariamente, caminhões saem do depósito do Fundo Social, no Jaguaré, zona oeste da capital, para levar suprimentos às cidades que formalizam pedidos de ajuda.