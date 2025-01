Fundação Vunesp anuncia segunda chamada do Provão Paulista Seriado

A partir desta segunda-feira, 27 de novembro, às 14h, a Fundação Vunesp fará a divulgação da segunda lista de convocação unificada referente ao Provão Paulista Seriado. Este modelo de avaliação, implementado pelo Governo do Estado de São Paulo, proporciona acesso direto a cursos superiores gratuitos oferecidos pelas Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e pelas universidades estaduais.

Os candidatos são responsáveis por consultar as listagens de convocação para matrícula disponíveis no portal oficial: provaopaulistaseriado.vunesp.com.br.

Os estudantes que foram convocados na primeira chamada devem realizar a matrícula conforme o cronograma e as diretrizes estabelecidas por cada instituição de ensino superior. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), encarregada da organização do exame, recomenda que os interessados se familiarizem com as normas publicadas no portal do Provão Paulista.

No caso das Fatecs, o processo de matrícula será realizado através de um sistema remoto, acessível em siga.cps.sp.gov.br. Para aqueles convocados pela Fatec Guaratinguetá, é necessário acessar o site específico em fateconline.com.br. Os candidatos devem verificar os detalhes sobre o procedimento e a documentação exigida nas orientações disponíveis na portaria da instituição.

O Provão Paulista destinará mais de 15 mil vagas em cursos superiores para o ano de 2025, com oportunidades distribuídas entre o primeiro e o segundo semestres nas Fatecs, Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) e Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Conforme estipulado no edital, a Secretaria divulgará um total de três chamadas unificadas, considerando as notas e opções escolhidas pelos estudantes. A primeira chamada foi anunciada junto com os resultados, em 20 de novembro.

Cada instituição possui seu próprio calendário e regulamentações específicas para o processo de matrícula. Portanto, é essencial que os estudantes estejam atentos às diretrizes publicadas nas Instruções Normativas para Matrículas, disponíveis em cada uma das instituições.

As vagas divulgadas nesta segunda-feira são destinadas ao início das aulas no primeiro semestre de 2025. Vale destacar que algumas vagas na Univesp e parte das ofertas nas Fatecs terão início no segundo semestre deste ano letivo.

Além disso, as instituições parceiras do Provão Paulista Seriado poderão eventualmente divulgar listas adicionais de convocações além das três chamadas organizadas pela Seduc-SP.