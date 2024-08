Fundação Pró-Sangue enfrenta queda nas doações por causa do frio

Em razão das baixas temperaturas, houve queda na doação de sangue no estado de São Paulo. A Pró-Sangue informa que precisa de doações para a recomposição do seu estoque. O posto Clínicas, localizado no hospital de mesmo nome na zona oeste da capital paulista, está com 75% das vagas livres no sistema de agendamento online.

No momento, os tipos de sangue B- e AB- estão em nível de emergência, o que quer dizer que conseguem dar conta de apenas 20% da demanda hospitalar. Já os tipos de sangue O+ e O- estão em estado crítico, em condição de atender 50% dos pedidos.

“A coleta da semana passada não foi o suficiente para recompor o déficit dos estoques em baixa. Se esse cenário não for revertido, isso pode acentuar o nível baixo das reservas, comprometendo o atendimento dos pacientes que precisam de transfusão. A Fundação precisa arrecadar mais de 10 mil bolsas de sangue por mês para garantir o abastecimento de mais de 80 instituições de saúde da região metropolitana do estado”, informa a Fundação Pró-Sangue.

Para incentivar a doação de sangue, a Pró-Sangue continua com a campanha de inverno. A reserva de vagas pode ser feita no sistema de agendamento pelo site (clique aqui).