Fundação Grupo Volkswagen lança Campanha Inverno Solidário 2024

A Fundação Grupo Volkswagen ― que atua com o propósito de promover a mobilidade social ― acaba de lançar a Campanha Inverno Solidário 2024, ação que visa arrecadar doações para a compra de itens de inverno que serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Nosso objetivo com esta campanha é mobilizar a sociedade para ajudar aqueles que mais precisam neste inverno. Queremos levar um pouco de conforto e acolhimento a quem está passando por dificuldades. Acreditamos que a responsabilidade social é um dever de todos os cidadãos, e juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas pessoas, promovendo solidariedade e empatia nas comunidades”, afirma Vitor Hugo Neia, Diretor-Superintendente e de Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen.

Os interessados em participar da campanha podem contribuir com qualquer valor, utilizando PIX ou cartão de crédito, por meio de um link criado especialmente para receber as doações. Todos os recursos arrecadados serão integralmente revertidos para a compra de agasalhos, cobertores, meias e outros itens essenciais para o frio. Além de todo o investimento feito na plataforma de doações, na organização e na gestão da campanha, a Fundação também complementará os recursos arrecadados com uma doação financeira própria.

As organizações sociais que serão beneficiadas foram selecionadas por edital e prestarão contas à Fundação, comprovando desde a aquisição até a entrega dos produtos à população atendida. Os valores arrecadados serão destinados a dez organizações sem fins lucrativos de quatro estados brasileiros, que atendem comunidades vulneráveis nos municípios com plantas e unidades de negócio da Volkswagen do Brasil, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Volkswagen Financial Services e LM Soluções de Mobilidade, em Resende (RJ), Salvador (BA), São Bernardo do Campo (SP), São Carlos (SP), São José dos Pinhais (PR), São Paulo (SP), Taubaté (SP) e Vinhedo (SP).

Por que doar recursos financeiros e não itens físicos?

Ao direcionar as doações em forma de recursos financeiros, as organizações podem adquirir itens novos e mais adequados às necessidades de suas comunidades e do público beneficiado – bebês, crianças, jovens, mulheres, pessoas com deficiência, idosos etc. – diversificando e personalizando os tipos de doação de acordo com a realidade de cada população. Também há o incentivo para que as compras aconteçam preferencialmente no comércio local, o que fortalece os empreendedores da própria localidade e contribui para a geração de emprego e renda. Além disso, as despesas logísticas são reduzidas, o que aumenta os recursos disponíveis para a compra dos itens e minimiza a pegada de carbono do transporte de doações físicas.

Sistema de doações

A Trackmob, empresa especializada em soluções tecnológicas para o Terceiro Setor, foi contratada para gerenciar o sistema de doações de forma segura e transparente. Fundada em 2013, a Trackmob já processou mais de R$ 200 milhões em doações com suas soluções.

A Campanha Inverno Solidário 2024 vai até o dia 1º de julho e todos os itens arrecadados serão entregues localmente entre os dias 15 e 20 de julho, em eventos com a participação de colaboradores voluntários do Grupo Volkswagen. Como incentivo, todos os doadores receberão um cupom de 10% de desconto para a Loja da Fundação Grupo Volkswagen.