Fundação Florestan Fernandes entregará certificados para alunos do Jovem Aprendiz

A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema e referência em ensino profissionalizante de Diadema, em parceria com o Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional (CIDAP), realizará, no dia 8 de abril, a entrega dos certificados de aprendizagem de conclusão do programa para os alunos do programa de desenvolvimento profissional e educacional, Jovem Aprendiz. Mais de 40 pessoas irão receber o certificado. Novas inscrições serão abertas a partir de maio e poderão ser realizadas pelo site da Fundação. O curso tem duração de 1 a 2 anos.

De acordo com a coordenadora de projetos do Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional (Cidap), Clara Ohtsuki, a conclusão do programa marca o início da carreira profissional. “O certificado de aprendizagem representa o final de uma etapa na vida dos jovens. É o Início de uma jornada na sua carreira efetivamente”, explicou.

“Cada aluno começa a ingressar no mercado de trabalho pelas empresas parceiras da fundação Florestan Fernandes, crescendo cada vez mais como seres humanos e como trabalhadores”, finalizou a coordenadora.

Ansioso para receber seu certificado, o formando Vitor Takeshi compartilhou sua experiência no projeto e suas expectativas para o futuro. “Participar dessas aulas foi incrível. Aprendi muitas coisas que vão além da vida profissional, ensinamentos que levarei pra toda vida”, afirmou. “Agora que vou pegar o diploma, tenho a sensação de dever cumprido. Porém, sei que isso é apenas o início da jornada e que muitas coisas estão por vir”, complementou Vitor.

Novas inscrições

Além do curso Jovem Aprendiz, a Fundação Florestan Fernandes também oferta aulas profissionalizantes de administração e gestão, beleza e estética, confecção, construção civil, gastronomia, juventude, serviços, tecnologia, terapias naturais e zeladoria também são ofertadas. Com previsão de 200 vagas, as inscrições do próximo ciclo podem ser realizadas pelo site https://florestan.org.br/aprendiz/ a partir de maio.