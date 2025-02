Fundação Dorina bate recorde com mais de 50 mil atendimentos em 2024

Em um ano de avanços e recordes, a Fundação Dorina Nowill para Cegos, referência em inclusão e acessibilidade para pessoas cegas e com baixa visão, consolidou 2024 como o período de maior impacto de sua história recente. Com um total de 50.612 atendimentos, a instituição reforçou seu compromisso com a acessibilidade e inclusão, ampliando sua atuação junto a clientes e familiares.

Os serviços de habilitação e reabilitação beneficiaram diretamente 1.791 clientes, somando 35.137 atendimentos individuais. Além disso, 1.552 familiares receberam suporte, totalizando mais 15.475 atendimentos. O crescimento reflete não apenas a demanda crescente, mas também a capacidade da entidade de otimizar seus processos e expandir seu alcance.

Expansão na produção de materiais acessíveis

Referência na produção de materiais acessíveis, a Fundação Dorina avançou mais em suas entregas com a implementação de uma nova plataforma de otimização e adaptação de livros, no fim de 2023.

Apenas em 2024, foram editadas mais de 266 mil páginas em braille, superando as 250 mil páginas de 2023. Já a gráfica da instituição imprimiu mais de 7 milhões de páginas, enquanto a produção em áudio cresceu significativamente, com 299 projetos desenvolvidos e 36.714 páginas adaptadas.

Para Alexandre Munck, Superintendente da Fundação Dorina, os números traduzem o impacto real das iniciativas voltadas à inclusão.

“A crescente demanda por nossos serviços e materiais reforça a importância da inovação e do investimento contínuo em acessibilidade. Nosso compromisso é garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso à informação, à educação e, principalmente, à independência”, destaca.

Novos desafios e preparação para os 80 anos

Olhando para o futuro, a instituição mantém o compromisso de expandir sua atuação e garantir que um número cada vez maior de pessoas tenha acesso a recursos essenciais para sua inclusão na sociedade.

“Nosso desafio para 2025 é continuar crescendo e inovando, sempre com foco na acessibilidade e na igualdade de oportunidades”, reforça Alexandre.

Além disso, a Fundação já se prepara para celebrar seus 80 anos em 2026, com uma reforma que promoverá a ampliação de diversas áreas, aumentando sua capacidade de atendimento.

Com um legado de quase oito décadas, a Fundação Dorina segue transformando vidas por meio da acessibilidade, da tecnologia e da inclusão, consolidando-se como referência no Brasil e no mundo.

Sobre a Fundação Dorina Nowill para Cegos

A Fundação Dorina Nowill para Cegos é uma organização sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Há mais de sete décadas, se dedica à inclusão social de crianças, jovens, adultos e idosos cegos e com baixa visão. A instituição oferece serviços gratuitos e especializados de habilitação e reabilitação, dentre eles orientação e mobilidade e clínica de visão subnormal, além de programas de inclusão educacional e profissional.

Responsável por um dos maiores parques gráficos braille em capacidade produtiva da América Latina, a Fundação Dorina Nowill para Cegos é referência na produção e distribuição de materiais nos formatos acessíveis braille, áudio, impressão em fonte ampliada e digital acessível, incluindo o envio gratuito de livros para milhares de escolas, bibliotecas e organizações de todo o Brasil.

A instituição também oferece uma gama de serviços em acessibilidade, como cursos, capacitações customizadas, audiodescrição e consultorias especializadas, incluindo acessibilidade arquitetônica e web.

Com o apoio fundamental de colaboradores, conselheiros, parceiros, patrocinadores e voluntários, a Fundação Dorina Nowill para Cegos é reconhecida e respeitada pela seriedade de um trabalho que atravessa décadas e busca conferir independência, autonomia e dignidade às pessoas com deficiência visual.

Mais detalhes estão disponíveis no site oficial da instituição.