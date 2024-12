Fundação Dorina Nowill celebra o Dia Mundial do Braille com histórias de superação

O braille, Sistema de leitura e escrita em relevo criado por Louis Braille, foi um marco para a inclusão de pessoas cegas, permitindo o acesso à educação, cultura, lazer e mais autonomia. Com a celebração do Dia Mundial do Braille, em 4 de janeiro, a Fundação Dorina Nowill para Cegos reforça seu papel essencial na promoção da inclusão social e na continuidade do legado de Louis.

A data, estabelecida pela ONU, visa aumentar a conscientização sobre a importância do braille, que completa 200 anos em 2025. Ao longo desses dois séculos, o Sistema adaptou-se às mudanças da escrita e continua tendo grande importância, já que é a única forma de alfabetizar crianças cegas ainda na primeira infância.

Regina Fátima Caldeira de Oliveira, coordenadora da Revisão Braille da Fundação Dorina, é um exemplo ativo do impacto do Sistema na vida das crianças. Cega desde os 7 anos, devido ao glaucoma, encontrou na Fundação, ainda na infância, apoio e direcionamento para aprender o braille, realizando seu sonho de ler e escrever. “O braille me trouxe a oportunidade de estudar e me profissionalizar. Ele foi e continua sendo uma porta aberta para o meu entendimento do mundo”, conta Regina.

Após concluir seus estudos, Regina decidiu que queria compartilhar o apoio que havia recebido. Iniciou seu trabalho na Fundação Dorina como telefonista e foi crescendo na instituição, sempre com o apoio e incentivo da própria fundadora Dorina de Gouvêa Nowill, até tornar-se revisora braille. Ao longo dos anos, sua trajetória se consolidou, e hoje ela lidera a equipe responsável pela revisão de materiais impressos em braille, que tem a missão de primar pela qualidade e precisão das informações. “Meu trabalho hoje é garantir que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que eu tive, oferecendo a elas o acesso ao conhecimento e à informação”.

Atualmente, ela também lidera iniciativas de formação de novos editores e revisores, treinando profissionais e disseminando a importância do braille na inclusão. Seu trabalho é fundamental para garantir que cada página impressa abra novas possibilidades para aqueles que utilizam esse Sistema para a sua autonomia.

Avanços e Desafios na Produção de Materiais em Braille

Apesar da importância do braille, a sua produção enfrenta desafios, como a maior demanda por tempo e equipamentos mais caros, em comparação à impressão convencional. Para responder a essas necessidades, a Fundação Dorina tem investido em tecnologia e processos para otimizar a produção de materiais, garantindo a acessibilidade para um número crescente de pessoas.

Em 2023, a Fundação Dorina imprimiu mais de 14 milhões de páginas em braille, o que representa a produção editorial de aproximadamente 250 mil páginas. Recentemente, foi também responsável pela impressão do primeiro álbum de figurinhas acessível do Campeonato Brasileiro, um projeto inovador que contribui para a inclusão cultural no país.

A Relevância do Braille na Inclusão Social

Pensando em facilitar ainda mais o aprendizado de uma maneira lúdica e inclusiva, a Fundação Dorina, em parceria com a LEGO® Foundation, inovou com o LEGO® Braille Bricks, em que as peças de LEGO® apresentam o alfabeto braille e as respectivas letras e números impressos, tornando-se um poderoso recurso no processo de alfabetização, inclusão e lazer de crianças com ou sem deficiência visual, entre 4 e 10 anos. O programa prevê a doação de kits e o curso de formação para uso do recurso pedagógico nas escolas, em parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e com organizações.

O Futuro do Braille: Integração com Novas Tecnologias

A integração do Sistema com novas tecnologias é um desafio importante para garantir sua perpetuação. A utilização de softwares de audiodescrição, leitores de tela e outras inovações são fundamentais para complementar o Sistema e ampliar a inclusão digital. Mesmo com o crescimento dessas tecnologias, o braille continua a ser uma ferramenta insubstituível para a alfabetização.

“O braille não é apenas uma ferramenta de leitura e escrita; é um símbolo de inclusão e igualdade”, afirma Alexandre Munck, Superintendente Executivo da Fundação Dorina. “Com iniciativas que unem tradição e inovação, fortalecemos o impacto do Sistema na vida de milhares de pessoas e garantimos um futuro mais inclusivo e acessível.”