Fundação do ABC promove oficina sobre ‘Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes’

O Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da Fundação do ABC está promovendo uma oficina voltada para seus colaboradores com o intuito de aprimorar as abordagens relacionadas à saúde e segurança no ambiente de trabalho. A iniciativa, denominada MAPA – Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes, tem como foco a investigação de acidentes laborais, especialmente aqueles com maior potencial de gravidade, incluindo acidentes graves de trabalho.

O evento será destinado a um total de 60 profissionais, entre Engenheiros e Técnicos de Segurança, que serão divididos em dois grupos. O primeiro participará da atividade nos dias 7 e 8 de dezembro, das 8h às 17h. O segundo será em 22 e 23 de fevereiro, no mesmo horário. As oficinas terão lugar no Centro Universitário FMABC.

Entre os palestrantes convidados a compartilhar seus conhecimentos está o Dr. Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela, professor sênior, orientador de pós-graduação e supervisor de pós-doutorado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, no Departamento de Saúde Ambiental. Formado em Engenharia Mecânica pela USP, especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FAAP/SP, especialista em Ergonomia pela UNIMEP, mestre e doutor em Saúde Coletiva pela Unicamp. Tem pós-doutorado na Universidade de Helsinque e atua nas áreas de ergonomia, segurança e saúde do trabalhador. É coordenador do Fórum Acidente de Trabalho e membro da Associação de Saúde Ambiental e Sustentabilidade (ASAS).

Outro convidado confirmado é o Dr. Ildeberto Muniz de Almeida, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, com mestrado e doutorado em Saúde Pública pela USP. Atualmente é docente do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (FMB-UNESP). Tem experiência na área de Saúde Coletiva, com ênfase em Saúde do Trabalhador, atuando principalmente nos seguintes temas: acidentes do trabalho, prevenção de acidentes, análise de acidentes, concepções de acidentes e saúde do trabalhador. É coordenador do Fórum Acidente de Trabalho.

A oficina MAPA representa uma valiosa oportunidade para aprimorar o entendimento e as práticas relacionadas à segurança e saúde no ambiente de trabalho, com foco na prevenção de acidentes e na proteção dos trabalhadores. “Destacamos a importância da participação ativa dos colaboradores nesses eventos de capacitação, visando garantir educação continuada e a constante qualificação do quadro de profissionais, reafirmando assim o compromisso da FUABC com a segurança e bem-estar de todos os envolvidos”, conclui o engenheiro-chefe de Segurança do Trabalho da FUABC, Amaury Machi Junior.