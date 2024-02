Fundação do ABC inicia 2024 no ranking das maiores organizações do País

A Fundação do ABC iniciou 2024 no ranking das maiores organizações do País. A entidade foi destaque na edição especial “Melhores & Maiores”, da Revista Exame, que reconhece o sucesso das empresas que movimentam os mais importantes setores da economia nacional. Entre as 500 organizações listadas na edição de 2023, a FUABC ocupa a 299ª colocação. Em seu segmento, de “Saúde e Serviços de Saúde”, foi considerada a 13ª maior empresa do País.

Outra publicação da área é o anuário “Valor 1000”, do jornal Valor Econômico, que listou as 1.000 maiores empresas do País e classificou a Fundação do ABC em 332° lugar. Ao filtrar o ranking de 2023 por categorias, a instituição do ABC é a 8ª maior do País em sua área de atuação, a de “Serviços Médicos”.

No final do ano, a FUABC também integrou o anuário Época Negócios 360°, da Revista Época Negócios, que reúne as 500 maiores empresas do Brasil. Conforme levantamento do periódico, a FUABC ocupa a 326ª posição no ranking nacional e está em 14º lugar entre as maiores do setor “Saúde”.

REFERÊNCIA EM GESTÃO E SAÚDE

Caracterizada como pessoa jurídica de direito privado, qualificada como Organização Social de Saúde e entidade filantrópica de assistência social, saúde e educação, a FUABC está presente em unidades de saúde instaladas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema, Itatiba, Itapevi, Ferraz de Vasconcelos, Sorocaba, Carapicuíba, Mirandópolis, São Paulo (Capital) e Mogi das Cruzes, além de Praia Grande, Santos e Guarujá.

Declarada instituição de Utilidade Pública nos âmbitos federal e estadual e na cidade-sede de Santo André, a Fundação do ABC foi criada em 1967 pelas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com objetivo de implantar uma faculdade de medicina na região do ABC Paulista. Deu certo! Em 1969, surgia a Faculdade de Medicina do ABC – hoje Centro Universitário FMABC, uma referência nacional em ensino, pesquisa, extensão e assistência.

Ao longo dos anos, a FUABC foi se consolidando cada vez mais como parceira estratégica de municípios e do Governo do Estado de São Paulo para a gestão de equipamentos públicos de saúde, primando pela qualidade no atendimento, alta resolutividade e humanização. Com receita anual de mais de R$ 3 bilhões, a entidade realiza mais de 11 milhões de consultas e atendimentos por ano, além de 133,6 mil cirurgias, 87 mil internações e 18,9 milhões de exames e procedimentos.