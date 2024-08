Fundação das Artes tem inscrições abertas para Festival de Teatro Estudantil

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul está com as inscrições gratuitas e on-line até 12 de setembro de 2024 para o 13° Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil. Os interessados poderão participar em duas modalidades: Mostra de Espetáculos Teatrais e Mostra de Abertura de Processo. O regulamento está disponível no site www.fascs.com.br.

A iniciativa da Escola de Teatro da instituição visa fomentar o pensamento e a prática teatral de forma colaborativa e cooperativa, estimulando o interesse e o entusiasmo pelas artes cênicas entre os estudantes, professores e criadores do Ensino Formal. Por meio do incentivo ao desenvolvimento de espetáculos teatrais no meio estudantil, o Festival promove o intercâmbio cultural entre escolas e cidades e o diálogo entre participantes e profissionais das artes cênicas, com debates e oficinas de teatro.

A divulgação dos trabalhos selecionados para a Mostra será feita no dia 20 de setembro, no site da instituição. As apresentações ocorrerão de 12 a 20 de outubro de 2024, sendo apreciadas por professores de artes cênicas da Fundação das Artes e por especialistas da área, que poderão contemplar os grupos com menções de destaque em diversas categorias como Interpretação, Dramaturgia, Figurino, Cenário e Jogo Cênico.

Mostra de Espetáculos Teatrais

A Mostra de Espetáculos Teatrais é voltada à apresentação de peças teatrais (espetáculos finalizados) por alunos de Escolas Estaduais, Municipais e Particulares de Ensino Fundamental I e II, Médio e Técnico (desde que não seja em Teatro), e Instituições que possuam projetos socioculturais (matriculados no ensino regular), de qualquer localidade.

Os interessados em participar da Mostra podem se inscrever desde que estejam matriculados no ensino regular e tenham um espetáculo finalizado com duração mínima de 40 minutos e máxima de 90 minutos. Os espetáculos serão apresentados no Teatro Timochenco Wehbi.

Mostra de Abertura de Processo

Na Mostra de Abertura de Processos, serão aceitos trabalhos em processo criativo de curta duração (de 5 a 15 minutos) que serão apresentados no saguão da Fundação das Artes. As apresentações deverão ter censura livre.

Poderão se inscrever todas as Escolas Estaduais, Municipais e Particulares de Ensino Fundamental I e II, Médio e Técnico, e Instituições que possuam projetos socioculturais (desde que os participantes estejam matriculados no ensino regular), de qualquer localidade.

No regulamento disponível para consulta no site www.fascs.com.br, é possível verificar os documentos necessários para a inscrição, bem como o detalhamento das atividades e o cronograma com as datas de cada uma das etapas do festival.

13° Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil

Inscrições on-line: até 12 de setembro de 2024

Gratuito

Regulamento de links disponíveis no site www.fascs.com.br