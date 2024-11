Fundação das Artes convida para dia especial de lançamentos

O próximo dia 24 de novembro será um domingo especial na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Nessa data, a instituição vai promover a estreia de seu novo organismo musical, a Banda Sinfônica, além de lançar a quarta edição de sua Revista Realizações e apresentar uma nova oferta de cursos gratuitos em economia criativa, por meio do programa CULTSP PRO, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado do Estado.

Com entrada gratuita, o evento será realizado, a partir das 10h30, na Unidade Milton Andrade da Fundação das Artes (Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz). “É uma alegria trazer essas novidades para a comunidade, resultados de um trabalho dedicado aos profissionais ligados à arte e cultura e toda a população da nossa cidade e região”, afirma a diretora-geral da instituição, Ana Paula Demambro.

ESTREIA MUSICAL – A Banda Sinfônica da Fundação das Artes iniciou suas atividades em setembro de 2024, sob regência de Gesiel Vilarubia. O conjunto, formado por instrumentos de sopro e percussão, conta com 35 músicos e um repertório formado de peças tradicionais até música popular e trilhas sonoras de filmes. Já realizou dois ensaios abertos e, agora, fará seu primeiro concerto público.

PROFISSIONAIS DA CULTURA – Em parceria com a Secretaria estadual, a Fundação das Artes oferta nove cursos gratuitos voltados aos fazedores de cultura. O programa CULTSP PRO (Escola de Profissionais da Cultura) promove capacitação em diversas áreas da economia criativa em todo o Estado de São Paulo. “O CULTSP PRO cresce a cada nova fase, ampliando suas oportunidades e em seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e com o fortalecimento dos setores culturais e criativos”, diz a secretária estadual Marilia Marton.

NOVA PUBLICAÇÃO – A quarta edição da Revista Realizações perfaz as ações da Fundação das Artes durante o biênio 2023-2024. A publicação destaca o grande momento da instituição e o reconhecimento obtido por meio de condecorações e resultados. “Refletem uma atmosfera de expansão que é fruto de uma gestão que preza pela transparência, assertividade, capacidade executiva e planejamento de longo prazo, consolidando a entidade como uma das mais respeitadas no campo cultural”, escreve Demambro, em artigo da revista.

Além disso, o material jornalístico traz o restauro de monumentos de São Caetano do Sul promovido pela Fundação, além de páginas dedicadas ao trabalho de suas Escolas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, assim como as trajetórias profissionais de artistas formados na instituição, entre outros assuntos.