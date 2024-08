Fundação das Artes amplia Programa de Bolsa de Estudo

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul atende a uma demanda da comunidade e, a partir deste semestre, amplia o Programa de Bolsa de Estudo. Dessa forma, o benefício passa a cobrir 100% do período em que os estudantes contemplados estiverem matriculados na Instituição.

“Fizemos os estudos técnicos e financeiros com responsabilidade e chegamos a essa ampliação, que vai beneficiar muito os nossos alunos e suas famílias”, afirma a diretora-geral Ana Paula Demambro.

O Programa de Bolsa de Estudo abre inscrição a cada seis meses e, antes, fornecia cinco parcelas dentro do semestre, conforme as regras até então vigentes. Agora, o período é integralmente coberto pelo benefício, com seis parcelas. O aluno se matricula e entra com o pedido de bolsa, com a entrega dos documentos exigidos, e, após avaliação dos critérios presentes nos editais, os benefícios são concedidos.

Os editais são destinados a alunos matriculados nos cursos técnicos e livres de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro da Fundação das Artes. A modalidade Munícipe atende moradores de São Caetano do Sul com bolsas de 50% até 100%, dependendo da faixa de renda familiar. Já a modalidade Monitoria é aberta aos estudantes, a partir dos 14 anos de idade, que se interessem por integrar núcleos de pesquisa, atividades acadêmicas, organismos, apoio técnico e grupos da Instituição.