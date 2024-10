Fundação Bienal de SP e São Silvestre se unem em treino coletivo durante evento Pavilhão Aberto

A Fundação Bienal de São Paulo e a tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, ícones em suas áreas de atuação, uniram forças em uma parceria que busca aproximar o universo da arte ao esporte. Em 2024, parte dessa união é celebrada no Pavilhão Ciccillo Matarazzo, marcando o início de uma programação que se estenderá de setembro a dezembro.

No dia 28 de setembro, como parte do programa Pavilhão Aberto 2024, a parceria teve seu primeiro momento de destaque com a realização do Treinão da São Silvestre na Bienal, uma corrida simbólica que integrou frequentadores do Parque Ibirapuera e atletas participantes da São Silvestre em uma atividade que promoveu o encontro entre o esporte e cultura. O Treinão foi o pontapé inicial para uma série de eventos que culminará na maior expo de corrida da América Latina, prevista para acontecer entre os dias 26 e 28 de dezembro no Pavilhão da Bienal de São Paulo.

A parceria reforça o compromisso da Fundação Bienal em democratizar o acesso à cultura e engajar novos públicos, enquanto a São Silvestre, que se aproxima de seu marco centenário, expande seu território ao integrar sua marca ao cenário da arte e cultura paulistana. Em uma celebração que vai muito além da corrida, ambos os universos se encontram para destacar suas manifestações como expressões culturais de grande impacto.