Funcionamento do Poupatempo no fim de ano

As unidades do Poupatempo em todo o estado terão funcionamento diferenciado nas semanas do Natal e Ano Novo.

Confira as datas e horários de atendimento à população:

Natal

24/12 (terça-feira): atendimento até as 12h

25/12 (quarta-feira): fechado

Ano Novo

31/12 (terça-feira): fechado

1/1 (quarta-feira): fechado

Após os feriados, os postos retomam suas atividades nos dias 26/12 (quinta-feira) e 2/1 (quinta-feira), com atendimento normal, mediante agendamento prévio – de forma gratuita – pelos canais digitais: portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR.