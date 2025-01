Funarte recebe o novo ministro da Secom Sidônio Palmeira

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) recebe com entusiasmo o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, empossado na manhã desta terça-feira, 14. A presidenta da Funarte, Maria Marighella, esteve presente na cerimônia, realizada no Palácio do Planalto.

“A Sidônio Palmeira, nossa profunda confiança e reconhecimento, agora parte essencial da equipe que integra o governo do presidente Lula. Que possamos somar forças diante do desafio de assegurar a toda a população o direito ao conhecimento sobre as ações governamentais, combatendo as inverdades com o compromisso de fazer da transparência e do interesse público o nosso horizonte”, afirma a presidenta Maria Marighella.

“Vivemos tempos desafiadores, com um projeto que espalha a desinformação, deslegitima instituições, ataca as artes, persegue artistas – corroi os pilares da democracia. A preservação da integridade da informação é uma urgência, uma agenda fundamental que deve ser vista como defesa da soberania nacional, de uma democracia plena e inclusiva”, declara a presidenta da Funarte.