Sidônio Palmeira assume Secom e busca modernizar comunicação governamental

Nesta terça-feira, 14, Sidônio Palmeira foi oficialmente empossado como o novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), substituindo Paulo Pimenta, que ocupou o cargo desde o início do governo em janeiro de 2023. Conhecido por sua atuação como marqueteiro na campanha presidencial vitoriosa de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, Sidônio agora tem a tarefa de reestruturar a comunicação governamental, buscando aumentar a popularidade da gestão petista com vistas às eleições de 2026.

Ricardo Stuckert/PR

A cerimônia de posse ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença de importantes figuras do governo, incluindo o presidente Lula e diversos ministros, como Fernando Haddad (Fazenda), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde). O evento também destacou a participação de autoridades baianas, entre elas o governador Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner, líder do governo no Senado.

Apoio significativo para Sidônio

O novo ministro, natural da Bahia, recebeu apoio significativo de representantes do seu estado durante a cerimônia. Também estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin e a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

No início de dezembro, Lula já havia sinalizado a necessidade de ajustes na comunicação do governo, uma declaração que foi interpretada como um prenúncio da troca na Secom. Apesar das discussões sobre a mudança ocorrerem antes, o anúncio oficial foi feito apenas na terça-feira, dia 7.

O presidente acredita que seu governo está implementando uma série de obras e programas sociais relevantes, mas vê falhas na comunicação como um obstáculo para alcançar maior popularidade. Uma pesquisa recente da AtlasIntel indicou que a desaprovação do presidente atinge 49,8% do eleitorado.

Reestruturação e desafios da comunicação digital

Ao assumir a Secom, Sidônio destacou a necessidade de modernizar a comunicação digital do governo. Ele mencionou que uma licitação no valor de R$ 190 milhões para essa área havia sido suspensa pelo Tribunal de Contas da União devido a suspeitas de irregularidades, embora tenha sido posteriormente liberada. Ele reconheceu que o governo ainda carece da estrutura necessária para competir efetivamente nas redes sociais contra as forças ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O novo ministro expressou sua intenção de alinhar expectativas e percepções populares durante sua gestão. “Esta é uma nova experiência e um grande desafio. A comunicação é fundamental para um governo,” afirmou Sidônio, ressaltando que não será necessário reiniciar todo o trabalho feito por Pimenta.

Com um histórico em comunicação política que inclui campanhas para candidatos do PT na Bahia antes de sua contratação pela campanha de Lula em 2022, Sidônio assume agora um cargo político pela primeira vez dentro do governo federal. O presidente Lula deu ao novo ministro ampla autonomia para implementar mudanças na Secom. Entre as primeiras ações de Sidônio está a demissão do secretário de imprensa José Chrispiniano, que atuava com Lula há anos; Laércio Portela assumirá o cargo.

Mudanças na Secom e tensões com a primeira-dama

Além disso, mudanças planejadas por Sidônio podem afetar diretamente a influência da primeira-dama Janja no governo. Reportagens indicam que duas funcionárias-chave da Secom podem ser transferidas para o gabinete presidencial sob a supervisão direta de Janja. A resistência à troca por parte da primeira-dama gerou tensões entre ela e o novo ministro.

A expectativa é que as novas diretrizes e mudanças implementadas por Sidônio possam revitalizar a comunicação do governo e melhorar sua imagem perante o público brasileiro.