Sidônio Palmeira é nomeado novo ministro da Secom PR

O Governo Federal anunciou, nesta terça-feira, 7 de janeiro, a nomeação de Sidônio Palmeira para o cargo de novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR). A transição foi comunicada pelo atual titular, Paulo Pimenta, durante uma coletiva de imprensa que contou com a presença de Palmeira.

A oficialização do novo cargo deverá ocorrer na próxima semana. Em sua declaração, Paulo Pimenta mencionou que o processo de transição das equipes já foi iniciado. “Hoje já começamos a trabalhar em conjunto e vamos construir essa colaboração até a próxima semana, quando ocorrerá a formalização da nomeação e a transmissão de cargo para Sidônio”, afirmou Pimenta.

Durante sua fala, Sidônio Palmeira destacou a importância de manter uma relação próxima com os profissionais da comunicação. “Vocês possuem um patrimônio valioso, que é a informação. Vamos não apenas dar continuidade ao trabalho desenvolvido até agora, mas também imprimir nossas características individuais. Meu compromisso é informar com transparência, característica fundamental deste governo”, declarou.

Pimenta ainda ressaltou que, a partir de 2025, o governo iniciará um novo ciclo focado na colheita dos resultados das políticas públicas implementadas. Segundo ele, o presidente desejava à frente da Secom uma pessoa com um perfil diferenciado, capaz de coordenar eficientemente a política de comunicação do governo nos próximos períodos.

Vale lembrar que Paulo Pimenta também exerce o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul e teve que se afastar temporariamente da Secom para liderar a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do estado após as fortes enchentes que atingiram a região em maio de 2024.

Em relação aos desafios à frente da Secom, Sidônio Palmeira enfatizou a necessidade de equilibrar as expectativas do público com a gestão governamental. “Trabalharemos com afinco para garantir que a comunicação chegue efetivamente às pessoas, destacando os feitos deste governo ao longo dos últimos dois anos”, afirmou. Ele também enfatizou seu compromisso em ampliar a comunicação digital como uma prioridade.

Por fim, Sidônio concluiu ressaltando que é dever do governo divulgar suas realizações para que os cidadãos possam usufruir dos benefícios gerados por suas ações. “Essa será uma missão essencial durante os próximos dois anos”, finalizou.