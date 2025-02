Funarte realiza visita técnica ao local da demolição do Teatro Vento Forte

A Fundação Nacional de Artes – Funarte realiza, nesta segunda-feira, 24, às 10h, uma visita técnica ao local onde foi demolida a Casa Vento Forte: Centro de Arte e Cultura Integrada, localizado no Parque do Povo, na capital paulista. A iniciativa faz parte das ações assumidas pelo Ministério da Cultura após reunião com o deputado federal Guilherme Boulos e integrantes do grupo de teatro VentoForte e da Escola de Capoeira.

A presidenta da Funarte, Maria Marighella, acompanhará a visita ao lado de representantes de grupos de teatro, coletivos e artistas, reforçando o compromisso com a preservação da memória e do patrimônio cultural. Os participantes estarão disponíveis para entrevistas.

A demolição do espaço resultou na destruição de um importante acervo artístico e cultural, afetando diretamente artistas e comunidades. A Casa Vento Forte abrigava a sede do histórico Grupo de Teatro Vento Forte e a Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul, referências fundamentais para as artes cênicas e a cultura popular no Brasil.

Fundado por Ilo Krugli, o Vento Forte consolidou-se como referência no teatro de formas animadas, formando gerações de artistas e promovendo a circulação do conhecimento teatral. Já a Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul, sob a liderança do Mestre Meinha, era um espaço de resistência e preservação da capoeira angola, manifestação cultural de matriz africana reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade.