SP disponibiliza Centro Cultural no Itaim Bibi para escola de capoeira continuar atividades

A Prefeitura de São Paulo disponibilizou o Centro Cultural da Diversidade para que o mestre Meinha, da Escola de Capoeira Angola Cruzeiro do Sul, continue com o trabalho que anteriormente era desenvolvido no Parque do Povo. Os endereços ficam cerca de 450 metros de distância um do outro, no Itaim Bibi, na Zona Sul.

O Centro Cultural da Diversidade é um equipamento público de relevância para a cidade, e acolherá o mestre Meinha e seu projeto, permitindo que ele continue oferecendo aulas de capoeira, mantendo o compromisso com a cultura e a tradição dessa arte na cidade.

O espaço tem como objetivo ampliar e disseminar a diversidade dentro do campo cultural da cidade.

No momento, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente estuda projetos para uma nova utilização do espaço no Parque do Povo, respeitando seu valor cultural e social, dentro do permitido pela legislação vigente. Anteriormente, havia uma ocupação irregular do espaço, com atividades incompatíveis com a resolução do Condephaat, órgão de proteção ao patrimônio histórico estadual. A estrutura de alvenaria foi construída em 2012 sem autorização do órgão, após o tombamento do local, ocorrido em 1995, e encontrava-se em condições precárias.