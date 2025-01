FUABC promove campanha de doação de sangue no Hospital Geral de Carapicuíba

O Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), gerenciado pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado, promove nos dias 29 e 30 de janeiro, entre 9h e 13h, uma campanha de doação de sangue destinada a colaboradores e moradores da região, que abrange cidades como Barueri, Cotia, Jandira e Osasco. Ao todo, são esperadas cerca de 200 pessoas nos dois dias de evento.

A iniciativa conta com a parceria da Fundação Pró-Sangue, que participará diretamente do atendimento ao público. O endereço do hospital é Rua da Pedreira, 95, Parque José Alexandre. Caso não seja possível doar no dia, é possível agendar diretamente no site da Pró-Sangue em um dos postos de coleta: www.prosangue.sp.gov.br.

O HGC já havia realizado ação semelhante em 2022, o que facilitou a estruturação e a organização do espaço físico para promover uma nova campanha. A necessidade se dá pela baixa quantidade de estoque de bolsas de sangue, especialmente no período pós-pandemia.

“Doar é um ato de solidariedade que pode salvar muitas vidas. Por isso, contamos com a participação da comunidade e dos nossos colaboradores para ajudar a repor os estoques nos bancos de sangue, especialmente em período de férias, quando as doações diminuem. O principal objetivo da campanha é justamente manter os estoques abastecidos”, explica a diretora-geral do HGC, Kely Schettini.

IMPORTÂNCIA DE DOAR

Os estoques dos bancos de sangue necessitam constantemente de doações. As bolsas são utilizadas em transfusões e são fundamentais em diversas situações, incluindo anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, além de complicações em doenças como dengue, febre amarela, câncer e outras enfermidades graves.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado e alimentado e apresentar documento de identificação original com foto. Existem alguns impedimentos temporários para doação, verificados em triagem. Mais informações no site prosangue.sp.gov.br.