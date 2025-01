FUABC e INSS firmam parceria para treinamento de segurados em reabilitação

Com quase 60 anos de tradição e 29 mil funcionários diretos, a Fundação do ABC (FUABC) acaba de estabelecer uma parceria inovadora com o Serviço de Reabilitação Profissional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), voltada para o treinamento profissional de segurados em programa de reabilitação. O acordo foi formalizado em 15 de janeiro e faz parte do projeto “Reabilitação Profissional Eficaz: Atuação em Rede e Dignidade para o Trabalhador”, promovido pelo INSS.

Com essa iniciativa, a FUABC busca reforçar sua responsabilidade social ao ampliar as oportunidades para pessoas com deficiência (PcDs), promovendo inclusão no ambiente de trabalho e estreitando os laços com o INSS. Por meio da parceria, os segurados encaminhados pelo Instituto passarão por treinamento em funções compatíveis com suas habilidades, com os custos integralmente cobertos pelo INSS durante o período de capacitação.

Caso aprovados ao final do período de treinamento e a Fundação do ABC opte pela contratação, esses profissionais serão formalmente admitidos conforme a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com todas as obrigações legais trabalhistas assumidas pela FUABC. “Essa parceria representa um passo significativo na promoção de um ambiente de trabalho mais justo e inclusivo”, garante a diretora de Gestão de Pessoas da FUABC, Nubia Secafem de Freitas.

VALORIZAÇÃO DA INCLUSÃO

A Fundação do ABC tem intensificado os esforços para atender às exigências legais de inclusão de PcDs e Jovens Aprendizes, consolidando um compromisso com a equidade e a responsabilidade social. Como parte desse trabalho, em 25 de outubro de 2024, a instituição lançou o Comitê Institucional de Boas Práticas para Cumprimento de Cotas Obrigatórias. Sob responsabilidade da Diretoria de Gestão de Pessoas, o comitê é composto por cerca de 30 integrantes e busca fortalecer a mobilização coletiva dos gestores, equipes de Recursos Humanos e saúde ocupacional.

Segundo Nubia Secafem de Freitas, a criação do comitê reflete uma mudança cultural na FUABC. “Não é apenas a manutenção da cota. Precisamos fazer com que esse profissional PcD sinta-se pertencente à Fundação do ABC. O comitê representa um passo decisivo para a consolidação dos nossos valores institucionais e reforça nosso compromisso com o humanismo”, destaca.

O lançamento do Comitê Institucional de Boas Práticas para Cumprimento de Cotas Obrigatórias também marcou o início das tratativas entre a FUABC e o INSS para a concretização da parceria. Durante o evento, a assistente social e especialista em reabilitação profissional do INSS, Vanessa Salvate Fanti, comandou palestra e apresentou práticas bem-sucedidas voltadas à inclusão de reabilitados, orientando gestores sobre estratégias eficazes de recrutamento e treinamento. Esse diálogo inicial possibilitou a aproximação entre as partes, que avançaram nas negociações até a formalização, em janeiro deste ano, do convênio para o projeto de Reabilitação Profissional Eficaz.