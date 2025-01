INSS Alerta sobre Golpes Relacionados à Prova de Vida

Na última quinta-feira (9), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou um aviso importante para os beneficiários, alertando sobre a crescente incidência de fraudes associadas ao processo anual de prova de vida, necessário para validar que os segurados continuam vivos.

Entre os golpes identificados, um dos mais preocupantes envolve um impostor que se apresenta como servidor do INSS, munido de crachá, e visita residências para realizar a prova de vida de maneira presencial. Outra modalidade de golpe, mais recente, ocorre via mensagens SMS, onde o segurado recebe uma notificação alarmante: “PREVIDÊNCIA SOCIAL: Seu teste de vida se encontra pendente, evite o bloqueio do seu benefício. Contate: 4XXX2266”.

O INSS esclarece que não está realizando provas de vida no momento e que não designa servidores para coletar dados ou fotos dos beneficiários. Em sua nota oficial, o Instituto enfatiza: “Os servidores do INSS só realizam visitas em casos específicos, como verificação de vínculos e endereços, mas nunca solicitam cópias de documentos ou imagens pessoais. O procedimento é restrito ao reconhecimento do documento de identidade com foto”.

Se um segurado suspeitar de uma tentativa de fraude, recomenda-se que solicite o nome completo e a matrícula do suposto funcionário e entre em contato com a Central de Atendimento 135, onde pode verificar a legitimidade do contato.

Caso sejam detectados golpes, as informações serão repassadas à Polícia Federal para investigações detalhadas. O presidente do INSS, Alexandre Stefanutto, destacou: “Todas as nossas ações relacionadas a revisões ou alterações que afetem segurados e beneficiários são comunicadas por meio da página oficial e das redes sociais do INSS. Estamos comprometidos com a transparência”.

Para evitar cair em fraudes, o INSS orienta os beneficiários a terem cautela com contatos inesperados via email ou telefone que solicitem informações pessoais.

Entenda a Prova de Vida

A prova de vida é um procedimento anual destinado a certificar que aqueles que recebem benefícios prolongados do INSS continuam vivos. A não realização desse procedimento pode resultar no bloqueio dos benefícios.

Como é Realizada a Prova de Vida?

O INSS utiliza uma variedade de atos e bases de dados para efetuar a prova de vida. Atualmente, as seguintes interações podem servir como comprovação:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com selo ouro;

Empréstimos consignados realizados com reconhecimento biométrico;

Saque de benefícios por meio de identificação biométrica;

Comparecimento à agência do INSS para serviços diversos;

Perícias médicas realizadas presencialmente ou por telemedicina;

Atualizações no CadÚnico feitas pelo responsável familiar;

Recebimento do pagamento dos benefícios através da biometria.

Os segurados também têm a opção de realizar a prova de vida em agências bancárias; no entanto, é recomendável utilizar métodos à distância sempre que disponíveis, especialmente aqueles que oferecem biometria digital.

Verificando a Prova de Vida

Os beneficiários podem acessar o aplicativo Meu INSS ou ligar para a Central 135 para confirmar se sua prova de vida já foi realizada e qual foi a data da última confirmação.

Isenções da Prova de Vida

A prova de vida não é necessária para: