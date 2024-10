Fruit Attraction: SP destaca a força da fruticultura paulista na abertura da feira europeia

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de SP participou, nesta terça-feira (08/10), de um dos principais eventos de fruticultura do mundo, o Fruit Attraction Madrid 2024, na capital da Espanha. O secretário executivo de Agricultura e Abastecimento, Edson Fernandes, destacou o papel fundamental de SP na pujança da fruticultura nacional.

“A Fruit Attraction é referência neste setor tão importante para o agronegócio mundial. Estamos construindo essa cadeia produtiva com inclusão socioeconômica, com parcerias para produzir nas pequenas propriedades paulistas. SP tem condições especiais de receber investidores brasileiros e estrangeiros para produzirem frutas aqui”, destacou o secretário Executivo de Agricultura e Abastecimento, Edson Fernandes.

O Estado de São Paulo é líder nacional no setor, com a produção de 14,5 milhões de toneladas de frutas em 2023, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA – APTA), órgão ligado à Secretaria de Agricultura. O Brasil é o maior mercado da América Latina do setor de frutas e verduras e o terceiro produtor mundial, com 40 milhões de toneladas produzidas por ano.

SP possui grande diversidade de frutas cultivadas no território paulista, com reconhecimento crescente da qualidade e sustentabilidade dos produtos no mercado internacional. Do total produzido em São Paulo (14,5 milhões de toneladas), os destaques são: laranja (10,6 milhões), limão (1,2 milhão), banana (1,12 milhão), abacate (192,16 mil) e caqui (84,23 mil).

Além do abastecimento nacional, a fruticultura paulista também possui relevante participação nas exportações do estado. Apenas o setor citrícola exporta o equivalente a mais de US$ 2 bilhões por ano. São cerca de 9,6 mil propriedades, que geram 200 mil empregos no estado, segundo o relatório do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus).

Fruit Attraction São Paulo 2025

Na ocasião, o secretário executivo também alinhou com autoridades a Fruit Attraction SP 2025, que acontecerá entre 25 a 27 de março do próximo ano, na capital paulista. Será a segunda edição da feira nas Américas, e deve reunir todo o setor hortifrutícola.

Em abril de 2024, a primeira Fruit Attraction ocorreu em São Paulo, reconhecendo a relevância global do agro paulista na produção de alimentos. O evento se consolida como a principal feira internacional para o mercado de frutas e hortaliças no hemisfério sul.

Na edição anterior, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) promoveu rodadas de negócios com compradores internacionais que resultaram em US$ 2,68 milhões em exportações, podendo alcançar US$ 23,64 milhões nos 12 meses seguintes, em contratos a serem gerados.

Em parceria entre SAA e Setur (Secretaria de Turismo), 15 produtores artesanais paulistas estiveram presentes, parte deles das rotas gastronômicas consolidadas pelo estado, que integram o maior programa de valorização da gastronomia do país, o Sabor de SP. A expectativa é que para 2025 o evento cresça em rodadas de negócios e participação de produtores paulistas.