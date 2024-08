Frente fria em São Paulo exige atenção redobrada com a saúde dos olhos

Com a chegada de uma nova frente fria no estado de São Paulo, é importante reforçar os cuidados com os olhos, pois o clima mais seco e frio pode afetar a saúde ocular. “A mudança climática é extremamente prejudicial para a saúde ocular. No frio, algumas doenças tendem a surgir, como a conjuntivite alérgica, olhos irritados e vermelhidão”, explica o Dr. Fernando Ramalho, especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos – Hospital de Olhos, em Santa Catarina.

“Além de favorecer a concentração de poluentes no ar, provocando alergias, essa variação climática pode causar infecção em pessoas que usam lentes de contato, pois a chuva contribui para o aparecimento de alguns microrganismos na água”, diz Ramalho.

Com isso, alguns cuidados devem ser redobrados nessa variação de tempo. O Dr. Fernando Ramalho explica quais os cuidados devem ser adotados: