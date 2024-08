Francisco, el Hombre na Casa Natura Musical, em São Paulo

O segundo álbum dos Novos Baianos, Acabou Chorare (1972), é repleto de músicas que ultrapassam gerações, como “Mistério do Planeta” e “A Menina Dança”. Não à toa, foi eleito, em 2007, como o maior disco da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. A Francisco, el Hombre apresenta este trabalho na íntegra no dia 4 de outubro, na Casa Natura Musical, em São Paulo. Os ingressos estão à venda pela Sympla.

“O público sempre fazia relação dos Novos Baianos com a gente e, quanto mais ouvíamos, mais nos aproximamos deles. Eles foram uma referência muito marcante no sentido de estilo de vida e no senso de comunidade. Vai ser uma homenagem com muito carinho”, conta LAZÚLI, que completa o quinteto ao lado de Mateo e Sebastián Piracés-Ugarte, Andrei Martinez Kozyreff e Helena Papini. “É um desafio absurdo, porque as músicas são incríveis e muito bem executadas. A ideia é fazer um show com a cara da Francisco, el Hombre, mas com a chama dos Novos Baianos, com muita diversão e com muito amor pela música”, completa Andrei.

A conexão entre as bandas não é de hoje, a Francisco, el Hombre já regravou a música “Brasil Pandeiro”, faixa que abre Acabou Chorare.

SERVIÇO

Francisco, el Hombre toca Novos Baianos @São Paulo

Data: 4 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19h30 (abertura da casa) | 21h (início do show)

Local: Casa Natura Musical – R. Artur de Azevedo, 2.134 – Pinheiros – São Paulo/SP

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/97535?share_id=1-copiarlink