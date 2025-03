Fórum PANROTAS 2025 impulsiona debates sobre o futuro do Turismo

O Fórum PANROTAS 2025, um dos principais encontros de conteúdo e networking do Turismo no Brasil, reuniu mais de 2 mil profissionais ao longo de dois dias de programação intensa no WTC Events Center, em São Paulo. Em sua 23ª edição, dias 11 e 12 de março, o evento mais uma vez foi um relevante espaço de discussão estratégica sobre os rumos da indústria, com palestras, talk shows e debates sobre temas como inovação, sustentabilidade, comportamento do consumidor, investimentos, hospitalidade, aviação e outros assuntos.

Panorama econômico e internacionalização do Turismo

Abrindo os debates econômicos, Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, abordou a volatilidade econômica e como as empresas do setor podem aproveitar oportunidades estratégicas. Segundo ele, a chave para o sucesso nos negócios é começar de maneira gradual, testando e ajustando os processos aos poucos.

Os impactos econômicos dos grandes eventos também foram debatidos. Francisco Mattos, da Fórmula 1, relatou que o evento teve um impacto econômico significativo, gerando R$ 1,96 bilhão e mais de 20 mil empregos em São Paulo. Donovan Ferreti, da Ticketmaster, reforçou a importância da conectividade entre estados para impulsionar o turismo nacional, exemplificando com a capital paulista que atrai grande fluxo de turistas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

Parcerias estratégicas entre Brasil e Estados Unidos

No cenário global, Fred Dixon, presidente e CEO do Brand USA, enfatizou que o Brasil é um mercado-chave para o turismo nos EUA e que os principais focos atuais da marca são reposicionamento, inovação, inteligência artificial, comunicação global e desenvolvimento do turismo de negócios.

Ele também argumentou que a conectividade aérea entre os dois países é essencial para impulsionar o fluxo de viajantes. “O Brasil não é apenas um mercado importante para nós. É o número um na América do Sul e isso representa uma enorme oportunidade para futuro crescimento. Juntos, nós temos a oportunidade de definir o que será o futuro das viagens”, afirmou Dixon. Ele também abordou sobre a importância da participação em feiras e eventos internacionais para impulsionar o turismo de negócios entre os dois países.

Em sua palestra e durante a conversa com Fred Dixon, Bruno Reis, da Embratur, ressaltou que a instituição busca fortalecer a presença do Brasil no cenário global, destacando a reabertura do escritório em Lisboa e o posicionamento da Amazônia como um destino turístico único. Ademais, ele também contou que o órgão tem uma meta de atrair 8 milhões de turistas estrangeiros até 2027.

Transformações tecnológicas, comportamento do consumidor e turismo de experiência

Durante o Fórum PANROTAS, os palestrantes apontaram o impacto da transformação digital no Turismo. O professor e neurocientista Álvaro Machado Dias afirmou que estamos vivendo uma verdadeira revolução mental e tecnológica com a Inteligência Artificial (IA), que é vista como um novo paradigma para o setor e traz mudanças significativas na maneira em como ele opera e se conecta com os consumidores. Enquanto isso, André Sena, da Accor, pontuou que “aquele viajando a trabalho não é o mesmo viajando a lazer. A experiência é diferente, então temos personas diferentes para oferecemos o que faz sentido para cada um deles”.

Por sua vez, a pesquisa da Mapie, TRVL Lab e Sebrae mostrou que 86% dos brasileiros valorizam experiências únicas. “O turismo de experiência transcende o simples passeio ou atrativo, buscando transformar o turista”, declarou Any Brocker, do Grupo Brocker. Para Carolina Stolf, da Embratur, o Brasil tem potencial para ser protagonista global no quesito destino de experiência, já que conta com uma vasta diversidade natural e cultural. Christiane Teixeira, da Luck Receptivo, compartilha da mesma ideia, mencionando que o País tem de tudo, mas “precisamos conhecer e explorar melhor esses atrativos para colocá-los na prateleira para o cliente”.

Tendências de mercado, luxo e inovação

O novo conceito de luxo foi discutido por especialistas, entre eles Jayme Drummond (Carioca No Mundo), Erik Sadao (Sapiens Travel DMC), Lidiane Andreatta (W São Paulo), Marco Ferrer (Goya by Copastur) e Leandro Rodrigues (Porsche Brasil). De acordo com Drummond, o mercado de luxo tem se tornado cada vez mais exigente, com clientes que demandam uma atenção específica e serviços de altíssima qualidade: “o tempo é considerado o maior luxo”. Para Sadao, o “luxo é ser, e não ter”, definiu.

Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, destacou o papel da criatividade e da inovação no empreendedorismo durante um talk show com outras participantes. “O brasileiro é extremamente criativo e foi feito para a era digital”, afirmou. Além disso, Trajano ressaltou que a inovação e um atendimento diferenciado são fatores essenciais para o sucesso no setor.

Desafios da aviação brasileira

O evento encerrou com o painel das companhias aéreas, com Celso Ferrer (Gol), Jerome Cadier (LATAM) e Abhi Shah (Azul), que discutiram a judicialização e o comportamento do consumidor. “O consumidor mudou. Hoje em dia tem a questão geracional de não conseguir esperar nem um minuto”, disse Ferrer.

Contudo, o destaque do bate-papo foi a proposta de fusão Gol-Azul, que é considerada como uma possibilidade positiva por Shah. “Acredito no crescimento do Brasil, com mais cidades servidas e mais serviços, como a possibilidade de Goiânia ter voos diretos para os EUA”, completou.

“Eu não sou contra a fusão, sou contra aprová-la sem pensar nas consequências competitivas que essa fusão pode trazer”, ponderou Cadier. Entretanto, ao final, ele também ressaltou que medidas de mitigação são fundamentais para garantir que os consumidores tenham alternativas no mercado.

O próximo Fórum Panrotas já estão confirmado para os dias 3 e 4 de março de 2026, no WTC Events Center, em São Paulo.