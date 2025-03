Setor imobiliário e turismo fecham parceria para atrair investimentos

A crescente integração entre o setor imobiliário e o turismo no Brasil ganhou novo impulso nesta terça-feira (12) com a formalização de uma parceria entre o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e o Ministério do Turismo. O Memorando de Entendimento entre as instituições foi assinado durante o MIPIM 2025, em Cannes, na França, um dos maiores eventos internacionais do mercado imobiliário. No mesmo evento, ocorreu o lançamento global do CIMI360, o maior congresso do setor na América Latina.

A iniciativa visa fortalecer a captação de investimentos estrangeiros, posicionando o Brasil como um dos principais destinos para capital internacional no turismo imobiliário. Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o país recebeu mais de US$ 340 milhões em investimentos estrangeiros em 2023, voltados para construção e ampliação de empreendimentos imobiliários no setor turístico. A expectativa é que esse número cresça nos próximos anos.

Oportunidades para investidores internacionais

“O turismo depende diretamente do setor imobiliário e vem crescendo de forma consistente. O Brasil está cada vez mais atrativo para investidores internacionais. O MIPIM é o ambiente ideal para conectar quem tem projetos com quem tem capital para investir. Com essa parceria, queremos dar ainda mais visibilidade ao setor, destravando novos negócios e ampliando a geração de empregos”, afirmou Sabino.

O Cofeci, que representa mais de 650 mil corretores e 75 mil empresas, busca expandir a exposição do mercado imobiliário brasileiro no exterior. Para João Teodoro, presidente da entidade, a formalização dessa parceria com o governo federal é um passo estratégico para consolidar o país como um polo de investimentos imobiliários.

“O setor imobiliário é um dos mais estratégicos da economia brasileira e tem um potencial ainda maior para atrair capital estrangeiro. O Cofeci tem trabalhado para mostrar ao mundo as oportunidades do Brasil nesse segmento. A parceria com o governo fortalece essa estratégia e deve acelerar novos investimentos no país”, destacou Teodoro.

O evento também marcou o lançamento global do CIMI360, que se consolida como o maior e mais influente encontro do setor na América Latina. Para Heitor Kuser, CEO do evento, a expectativa é atrair investidores internacionais e fortalecer o networking entre os principais players do mercado.

“O CIMI360 ganha uma dimensão global com esse lançamento no MIPIM. Nossa missão é conectar investidores, empreendedores e autoridades, criando um ambiente favorável para negócios de grande porte. Trouxemos mais de 150 participantes de 10 países para essa edição do MIPIM, reforçando o interesse crescente no mercado imobiliário brasileiro”, afirmou Kuser.

Com a ampliação da visibilidade do setor e o fortalecimento da parceria público-privada, o Brasil se posiciona de forma mais competitiva na disputa por investimentos estrangeiros. O desafio agora será garantir um ambiente regulatório favorável e dar continuidade às políticas de incentivo, tornando o crescimento projetado uma realidade sustentável.