Forró ganha programação cativa em bares e casas noturnas de São Paulo

Surgido no início do século 20, o gênero ficou mais conhecido no Brasil pelo sucesso de artistas como Luiz Gonzaga, diz Marcello Amalfi, professor de produção fonográfica na Faculdade Belas Artes, em São Paulo. “Ele é fundamental na popularização do forró e do seu jeito de dançar”, afirma Amalfi.

As músicas do estilo, perfeitas para dançar a dois, habitualmente são marcadas pelo uso de sanfona, triângulo e zabumba. E suas letras retratam o cotidiano e as tradições nordestinas. Veja, a seguir, festas e bares que destacam o ritmo para curtir um bailão.

Baile dos Ratos

É um movimento cultural e coletivo de DJs que divulgam em vinil o forró tradicional, também conhecido como forró pé de serra. Em atividade desde 2016, o baile acontece toda quarta na casa de shows Coringa. Os ingressos vão de R$ 5 a R$ 25 a depender do horário.

R. Luís Murat, 370, Vila Madalena, região oeste, @bailedosratosoficial

Canto da Ema

Com mais de duas décadas de história, se firmou como um ponto dedicado ao forró e à música nordestina. Oferece programação regular de shows ao vivo, com apresentações de quarta a domingo à noite. O local também promove aulas de dança antes da abertura ao público geral. Ingressos a partir de R$ 40 (inteira) no site do Sympla.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 364, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3813-4708, @cantodaema

Casa de Francisca

Eleita pelo Guia como a casa de show com melhor programação e conforto, tem no forró uma atração tradicional. O ritmo ganhou protagonismo com um dia fixo da semana, às terças. O porão recebe artistas que embalam a pista com músicas que podem ser dançadas a dois. Até as 21h, a entrada é gratuita. Após esse horário, o valor é de R$ 26.

R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, região central, tel. (11) 3052-0547, @casadefrancisca

Centro de Tradições Nordestinas

Fundado em 1991, o local valoriza a cultura do Nordeste com programação vasta dedicada à região. A programação tem a Vila do Forró, que acontece todos os fins de semana com bandas ou artistas solo. A entrada é gratuita.

R. Jacofer, 615, Limão, região norte, tel. (11) 3488-9400, @ctnsp

Fatiado Discos

A semana começa em ritmo de forró no bar que também é loja de discos. Às segundas, recebe o DJ Thobias, que usa vinil no setlist. Ele comanda a pista das 17h às 23h, que tem entrada gratuita.

Av. Professor Alfonso Bovero, 382, Sumaré, região oeste, tel. (11) 2769-0083, @fatiado_discos

Forró dos Ratos

Localizado no Estúdio Lâmina, no Centro velho, os bailes acontecem toda segunda, das 18h às 23h. O valor da entrada na porta é de R$ 20, mas quem for de skate, bicicleta ou patins paga R$ 10, o mesmo valor do ingresso antecipado pelo Sympla. Nas noites de baile, a casa também promove aulas de forró, entre 19h e 20h.

Av. São João, 108, 4º andar, região central, tel. (11) 97264-2559, @forrodosratos

Jai Club

A casa de shows e baladas existe há nove anos e tem um dia fixo na semana dedicado ao forró. Toda quarta, o local oferece aulas das 19h às 20h para quem quer aprender a dançar o ritmo. Depois disso, a pista é aberta ao público, que paga R$ 10 para entrar e curtir as músicas coladinho. Nomes como Liniker e Lagum já se apresentaram na casa.

R. Vergueiro, 2.676, Vila Mariana, região sul, tel. (11) 95912-8570, @jaiclub

Remelexo Brasil

Aberta desde 1994, tem bailes de sexta a segunda. Nomes como Alceu Valença e Falamansa já tocaram no local. Ingresso antecipado é R$ 30; na portaria, R$ 50.

R. Ferreira de Araújo, 1.076, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 94082-7879, @remelexobrasilorig