Fórmula 1 retorna à Band com grande expectativa para o GP de Melbourne

A Fórmula 1 está de volta às telinhas da Band, com a emissora paulista anunciando sua primeira transmissão da temporada, que ocorrerá neste fim de semana com o Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália. O Grupo Bandeirantes promete cobrir todos os eventos relacionados à F1, incluindo treinos livres, classificação e a corrida principal.

Os fãs da velocidade poderão acompanhar o Treino Livre 1 na quinta-feira, dia 13, a partir das 22h30, com a Band iniciando a cobertura às 22h20. Na sequência, o Treino Livre 2 está programado para começar na sexta-feira, dia 14, às 1h50. Já no mesmo dia, o canal apresentará o Treino Livre 3 às 22h30.

O destaque do sábado ficará por conta da primeira sessão de classificação oficial da temporada, marcada para as 1h30 do dia 15. A corrida em si ocorrerá no domingo, com transmissão iniciando às 0h30. Os espectadores poderão acompanhar todos os detalhes pela Band, Bandplay, Rádio Bandeirantes e Band News FM, além do site oficial da emissora. Para aqueles que desejam rever a corrida, uma reprise está programada para as 10h no BandSports.

Este primeiro GP do ano traz algumas novidades emocionantes para os torcedores. Lewis Hamilton fará sua estreia na Ferrari, enquanto Gabriel Bortoleto representará o Brasil como titular da equipe Sauber. Essa é uma marca histórica, pois ele se torna o primeiro brasileiro a ocupar um assento titular em uma equipe de F1 desde Felipe Massa, que competiu pela Williams em 2017.

Com todas essas atrações e mudanças no grid, a expectativa é alta para o início da temporada de Fórmula 1 e as emoções que ela promete trazer aos fãs do automobilismo.