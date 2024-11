Fórmula 1: pilotos Felipe Drugovich e Bernd Mayländer visitam a Aston Martin São Paulo

A Aston Martin São Paulo recebeu na noite de quarta-feira (30/10) as visitas do brasileiro Felipe Drugovich, piloto de testes e reserva da equipe Aston Martin Aramco Formula 1, e do alemão Bernd Mayländer, piloto oficial do Safety Car da Fórmula 1. Pelo segundo ano consecutivo, ambos foram as atrações de um encontro com clientes e convidados e conversaram com o piloto Max Wilson, comentarista de automobilismo da Band.

Como piloto de testes e reserva da Aston Martin, Drugovich é a primeira opção da equipe caso um dos titulares (Fernando Alonso e Lance Stroll) fique impedido de pilotar. Neste ano, o piloto brasileiro participou do primeiro treino livre do GP do México. E só não pilotará em Interlagos porque a programação inclui a Sprint Race no sábado, o que deixa somente um dia de treino livre. “Mesmo assim, recebo muito incentivo dos fãs. Mesmo sem correr, dou minha contribuição para a equipe em testes de pista e de simulador”, explica.

Em 2024, surgiu a possibilidade de acontecer uma prova de F1 extracampeonato após o último GP, em Abu Dhabi, aberta somente para pilotos novatos e de testes, mas tanto a FIA quanto a F1 decidiram postergar essa possível corrida para 2025. E, ao contrário do que se poderia supor, Drugovich não se empolga muito com a ideia. “Seria apenas um carro por equipe e não haveria um termo de comparação entre dois pilotos com equipamentos iguais. Os pilotos com os melhores carros seriam, pela lógica, os únicos que teriam chances de vencer”, analisa. “A minha sugestão seria fazer como no Mundial de MotoGP: as equipes podem inscrever um ‘wild card’ (piloto convidado) em determinadas corridas. Aí sim haveria um bom parâmetro para avaliar o potencial de um piloto estreante.”

O alemão Bernd Mayländer falou sobre seu trabalho como piloto do Safety Car da Fórmula 1, função que exerce desde 1999. “Até 2005, eu conciliava esse trabalho com a participação em outras categorias. Depois, decidi focar no Safety Car e aprofundar meu envolvimento com a segurança nas corridas”, conta. Mayländer contou também uma história curiosa de suas primeiras incursões no kart: “Como não havia kartódromos perto da minha casa, eu treinava em vias públicas, onde obviamente não é permitido andar de kart. Algumas vezes fui parado pela polícia e isso me fez prestar algumas horas de serviços comunitários”. A carreira de Mayländer inclui participação em categorias como Fórmula Ford, Fórmula 3, DTM e outros campeonatos de Turismo e GT.

Mayländer explicou as situações de corrida em que os pilotos reclamam da velocidade do Safety Car: “Eu sigo as instruções da direção de prova, que tem uma visão mais ampla da situação. Muitas vezes eu percebo que dá para andar mais rápido, mas pode haver comissários trabalhando na pista ou outro fator qualquer que leve a direção de prova a precisar de mais tempo para autorizar a relargada em condições de segurança”.

Os clientes foram saudados por Henry Visconde (presidente da UK Motors, importadora oficial da Aston Martin no Brasil) e Rodrigo Soares (diretor de operações da UK Motors). Encerrada a conversa com os pilotos, foi revelada outra atração da noite: o único Aston Martin Valour destinado à América Latina, dos 110 construídos para todo o mundo. O Valour foi apresentado em 2023 como parte das comemorações dos 110 anos de existência da Aston Martin. Inspirado no Vantage V8 das décadas de 1970 e 1980 e no “Muncher Le Mans” que disputou a clássica prova de 24 horas em 1980, o Valour em motor V12 biturbo de 712 cv e câmbio manual de seis marchas. Um carro especial, purista em todos os aspectos.

