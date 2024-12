Formatura de alunos-oficiais marca avanço no efetivo da Polícia Militar de São Paulo

Nesta sexta-feira, 13 de outubro, o governador Tarcísio de Freitas participou da cerimônia de formatura de 199 alunos-oficiais na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esses novos integrantes agora farão parte do efetivo da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo.

Em seu discurso, o governador destacou a importância do momento, ressaltando que é uma ocasião que reúne passado, presente e futuro. “Este é um dia especial, onde celebramos o esforço individual e coletivo de cada um de vocês e das suas famílias, que estiveram ao seu lado durante essa jornada. Vocês enfrentaram um processo seletivo rigoroso e superaram diversas provas ao longo dos quatro anos de formação”, comentou Tarcísio.

Os formandos, agora denominados aspirantes, progredirão em suas carreiras até se tornarem 2º tenentes. A distribuição desses novos oficiais ocorrerá em todas as regiões do estado de São Paulo, incluindo quatro integrantes oriundos da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, também se manifestou durante a cerimônia, afirmando que a reconstituição do efetivo da Polícia Militar é uma prioridade contínua. “Estamos modernizando o acesso à instituição e assegurando que nossos profissionais estejam cada vez mais bem preparados para enfrentar os desafios da segurança pública. É um compromisso que vai além das fronteiras e requer a colaboração de todos para combater o crime organizado”, disse.

Os novos aspirantes iniciaram seus estudos em 2021 no curso de Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Durante os quatro anos, os alunos se dedicaram ao aprendizado em áreas como segurança pública, direito, gestão, liderança e psicologia, além de realizarem treinamentos práticos.

Como parte da celebração da formatura, os alunos-oficiais foram agraciados com a espada brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar. Este símbolo militar representa a aplicação dos princípios e valores da carreira militar e é um sinal de justiça e respeito ao Estado.

No destaque da turma, o aspirante Luiz Eduardo Coimbra conquistou o primeiro lugar e recebeu a medalha Pedro Dias de Campos por sua excelência acadêmica, finalizando o curso com uma nota média impressionante de 9,7. Os alunos João Marcos Santos e Kauê Henrique Castro foram reconhecidos pelo segundo e terceiro lugares respectivamente.

A formatura resultou na incorporação de 5,5 mil novos policiais ao efetivo da corporação. Esse grupo inclui soldados 2ª classe, alunos-oficiais e tenentes do quadro de saúde. Além disso, outros 2,3 mil policiais militares estão em formação nas escolas superiores e na Academia de Polícia do Barro Branco.

Este ano marca um recorde significativo para a Polícia Militar de São Paulo, com um total de 7,8 mil policiais formados entre militares, civis e técnico-científicos – o maior efetivo registrado nos últimos 14 anos.