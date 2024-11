Formação profissional em cooperativismo de crédito qualifica jovens para mercado de trabalho

Com 23,45 milhões de cooperados no Brasil, o cooperativismo abrange 11,55% da população, conforme o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2024, do Sistema OCB. Esse número representa um aumento de 14,5% em relação a 2023, quando o total de cooperados era de 20,5 milhões. Com um olhar estratégico para o futuro, o Sicredi iniciou na última segunda-feira (11) a terceira turma da formação profissional em cooperativismo de crédito, voltado a jovens dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao todo, 430 alunos participam da formação, que seguirá até o final de 2025.

Para o presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, a iniciativa ajuda a promover a descentralização do conhecimento por meio da atuação das cooperativas nas comunidades. “Essa iniciativa reflete na prática o nosso princípio de ‘construir juntos uma sociedade mais próspera’. Ao promover essa formação, estamos fortalecendo a nossa presença e impacto no Paraná, onde somos a instituição com a maior rede de atendimento, com 477 agências espalhadas por 337 municípios. Esse investimento não apenas beneficia as pessoas diretamente impactadas pela formação, mas também fortalece a posição do Sicredi no mercado financeiro, alinhado à sua estratégia de crescimento sustentável e responsabilidade social”, afirma. Com 1,4 milhão de associados no Paraná, o Sicredi reforça seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades locais, sustentando seu crescimento e ampliando sua contribuição para a transformação social.

Fundamentado no compromisso cooperativista de promover educação inclusiva e acessível, o curso está alinhado diretamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico). Segundo a gerente de gestão de pessoas da Sicredi Integração PR/SC, Laryssa Almeida, a seleção dos alunos é baseada no potencial de desenvolvimento de cada um, levando em consideração o perfil e a dedicação. “Oferecer essa oportunidade é um investimento no futuro dessas pessoas e no fortalecimento do cooperativismo. A formação não apenas prepara os alunos para o mercado de trabalho, mas também proporciona uma chance real de transformação em suas vidas e comunidades”, explica Laryssa.

Parceria com PUCPR e Ocepar

Por meio da parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e a Ocepar, jovens de comunidades com poucas oportunidades educacionais têm acesso a uma formação de alta qualidade. Ministrado pela PUCPR, o curso tem duração de um ano e foi desenhado para oferecer uma formação técnica de excelência, voltada ao futuro do mercado financeiro cooperativista. “Este é um marco no campo da educação profissional, um curso que traz a riqueza e a tradição da PUC. É o início de uma jornada com uma proposta inovadora e enriquecedora”, destaca Elcio Miguel Prus, responsável pelo segmento de Qualificação Profissional In Company da PUCPR. A iniciativa visa não apenas preparar os alunos para os desafios do setor, mas também formar uma nova geração de profissionais capacitados para impulsionar o crescimento do cooperativismo financeiro no Brasil.

A formação técnica profissional oferecida pelo Sicredi conta com o apoio do Sistema Ocepar e do Sescoop/PR. Segundo o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, a expectativa é encerrar o ano com 15 mil eventos de capacitação, envolvendo mais de 400 mil pessoas para atender à demanda do cooperativismo no Paraná, que já gera quase 160 mil empregos diretos e mais de 1 milhão de parcerias. “O sistema cooperativista é consolidado e abrange sete ramos de atividade. O crédito é o setor que mais cresce e se desenvolve, e é essencial preparar as pessoas para isso. Essas formações devem ser o ponto de partida para uma carreira dentro do cooperativismo”, afirma Ricken.

Aula magna

A essência do cooperativismo foi transmitida aos jovens participantes durante a aula inaugural, ministrada pelo presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, que, em uma apresentação inspiradora, compartilhou sua trajetória pessoal e profissional, destacando os valores do patrono do cooperativismo brasileiro, padre Theodor Amstad, e a importância desses princípios para a vida cooperativista. “Ser humilde é a chave para a longevidade do cooperativismo. Precisamos seguir buscando informação e compartilhando conhecimento, pois isso fortalece nossa missão. Como exemplo de compromisso com o futuro, temos o ‘Programa A União Faz a Vida’, que prepara crianças e adolescentes para se tornarem os futuros líderes das nossas cooperativas. Ao investirmos nas gerações que estarão presentes nos centenários de nossas instituições, garantimos a continuidade de tudo o que acreditamos. É preciso ir longe para estar perto”, compartilhou o presidente. O evento contou também com a presença de dirigentes e colaboradores do Sicredi, além de representantes das cooperativas e da PUCPR.